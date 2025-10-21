Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

DGT

El Gobierno pagará 2.000 euros a los que se saquen el carnet de conducir con estos requisitos

Si estás pensando en sacarte el carnet de conducir de camión o autobús, esto te interesa.

Carnet de conducir

Carnet de conducirCentímetros Cúbicos

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Si aspiras a ser un conductor profesional de camión o autobús, podrás recibir hasta 2.000 euros para cubrir los gastos derivados de la obtención de los permisos de conducir de las clases C y D, gracias al Plan Reconduce. Este plan tiene como objetivo atraer a personas jóvenes y a nuevos trabajadores que quieran formarse y trabajar en el mundo del transporte, un sector clave para la economía.

El Plan Reconduce busca garantizar que haya suficientes conductores profesionales en el futuro, tanto para el transporte de mercancías como para el de pasajeros, asegurando así que los servicios de logística y movilidad funcionen correctamente en todo el país. Las cifras oficiales sostienen que España necesita urgentemente más de 30.000 conductores de camión y cerca de 4.700 de autobús, ya que hay escasez de profesionales cualificados y una falta de relevo generacional.

Requisitos para conseguir los 2.000 euros en el carnet de conducir

El requisito fundamental para optar a esta ayuda es estar en posesión del título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera. Es decir, no es para cualquier persona que se quiera sacar el carnet de conducir normal, sino que está orientada a quienes buscan una salida profesional en el transporte de mercancías o viajeros.

Ahora bien, aún no se ha publicado el Real Decreto que regulará la convocatoria. Una vez que el texto normativo vea la luz en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los interesados dispondrán de un plazo de dos meses para presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes.

Tras la concesión de la ayuda, los beneficiarios tendrán un año para obtener el permiso, que podrá ampliarse hasta seis meses más en caso de causas justificadas. El presupuesto inicial previsto es de 500.000 euros, lo que permitirá beneficiar a unas 250 personas.

Recuerda que el Permiso C te permite conducir camiones (vehículos de más de 3.500 kg de masa máxima autorizada), necesitas tener el permiso B con al menos 1 año de antigüedad y debes tener una edad mínima de 21 años (18 si se hace formación CAP).

Por otro lado, el Permiso D te autoriza a conducir autobuses y autocares destinados al transporte de personas (más de 8 pasajeros, sin contar al conductor) y la edad mínima para sacártelo es de 24 años (21 con formación CAP).

¿Qué cubre esta ayuda económica?

La ayuda económica, que puede alcanzar los 2.000 euros, está destinada a cubrir gastos relacionados con la obtención del permiso de conducir, como la matrícula en la autoescuela, las tasas de examen, el certificado psicotécnico, la expedición del carné y la formación teórica y práctica necesaria para los permisos C y D. Según estimaciones del Ministerio, esta cantidad podría cubrir entre el 50 % y el 100 % del coste total del proceso, cuyo precio habitual se sitúa entre los 2.000 y los 4.000 euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

6 de cada 10 jóvenes creen que el porno les influye "mucho o bastante"

Porno

Publicidad

Sociedad

Rotura presas de Derna, Siria

España afronta un riesgo oculto: el 40 % de sus presas podrían causar una catástrofe urbana si fallan

Pirámide Acodada de Guiza, Egipto

Rescatan a una turista española atrapada bajo 80 metros en una pirámide de Egipto

Viajes a la Navidad de Vigo desde Estados Unidos, Canadá o Alemania: el furor de las luces

Viajes a la Navidad de Vigo desde Estados Unidos, Canadá o Alemania: el furor de las luces

Carnet de conducir
DGT

El Gobierno pagará 2.000 euros a los que se saquen el carnet de conducir con estos requisitos

Experto cambio de hora
Cambio de hora

Jorge Morales, experto en energía: "Desde el punto de vista energético ya no tiene ningún sentido el cambio de hora"

Un camión atravesado en Valladolid.
Intervención policial

Un camión queda atascado en pleno centro de Valladolid por las indicaciones erróneas del GPS

El conductor del camión siguió las indicaciones de su GPS que le llevaron a un punto sin salida del centro de la ciudad en el que quedó atrapado el vehículo.

Crimen Morata de Tajuña
Triple crimen

Un jurado popular determina si el asesino confeso de los hermanos de Morata de Tajuña sufría enajenación mental

Este martes se celebra el juicio en la Audiencia Popular de Madrid. El presunto asesino se enfrenta a 36 años de cárcel, aunque podrían ser menos por la decisión del jurado.

Ambulancia Summa 112

Detenido un hombre por matar a puñaladas a una joven de 21 años en Villaverde, Madrid

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Noticias de hoy, martes 21 de octubre de 2025

Efemérides de hoy 21 de octubre de 2025: El Gobierno de Mariano Rajoy aprueba la aplicación del artículo 155

Efemérides de hoy 21 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 21 de octubre?

Publicidad