Noticias de hoy, jueves 23 de octubre de 2025

La nueva advertencia de Donald Trump a España, las nuevas sanciones a Rusia, el cartel de la Universidad de Granada, entre las noticias que marcan la jornada hoy, jueves 23 de octubre de 2025.

Nueva advertencia de Trump

Es el cuarto reproche en solo unos días. Trump dice que por su escaso compromiso con el gasto en Defensa. Esta vez, ante el secretario general de la OTAN durante su encuentro en la Casa Blanca. Y advierte a Rutte: cree que España no va a cumplir con sus compromisos.

Cumbre europea

Cena de los 27 antes de una Cumbre europea trascendental. Van a aprobar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. La Casa Blanca ha anunciado sanciones a las dos principales petroleras rusas. Son las más elevadas de la era Trump.

Incendio Gijón

Incendio forestal en Gijón, en el Monte Areo. El fuego se ha descontrolado y ha obligado al desalojo de medio centenar de personas. Las fuertes rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora complican las labores de extinción.

Cartel Universidad

Un cartel de la Universidad de Granada advierte de que no se atiende a padres. Así, prohíbe que los padres hagan los trámites académicos a sus hijos. Dice el vicedecano que los alumnos son ya mayores de edad.

El objetivo del mensaje, asegura, no es "excluir ni molestar a las familias" si no que, como personas adultas que son los estudiantes, sean responsables, tengan autonomía y sean capaces de gestionar sus propios asuntos y problemas.

Ultimátum de Junts

La portavoz de Junts asegura que las advertencias van en serio y advierten del malestar social contra Moncloa y hablan de la necesidad de un cambio. Puigdemont aumenta la presión sobre Sánchez.

