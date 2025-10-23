Detenido al intentar robar 102 botellas de whisky en un supermercado de Erandio, Bilbao

Un hombre de 63 años ha sido sorprendido cuando intentaba robar nada más y nada menos que 102 botellas de whisky en un hipermercado de la localidad vizcaína de Erandio.

Poco antes de las 13h de este martes, los empleados del establecimiento solicitaron la presencia de la Ertzaintza al detectar que un cliente trataba de robar más de 100 botellas, cuyo valor superaba los 2.400 euros.

Los vigilantes de seguridad del supermercado retuvieron al hombre mientras esperaban la llegada de los efectivos de policía. Los agentes detuvieron al cliente por un presunto delito de hurto en grado de tentativa.

El hombre, que ya había intentado llevar a cabo hurtos similares en el pasado, fue trasladado a dependencias policiales y, tras las diligencias pertinentes, fue puesto a disposición judicial.