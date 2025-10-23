Herido de gravedad un padre tras ser apuñalado en el cuello por su hijo en Bellpuig, Lleida

En el municipio leridano de Bellpuig se produjo un episodio de violencia filio-parental. Un hombre, de 33 años, ha sido acusado de apuñalar a su padre, de 60 años, en el cuello. La víctima fue trasladada al hospital donde tuvo que ser intervenido de urgencia. En estos momentos se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Todo ocurrió el pasado martes a las siete de la mañana, cuando en la vivienda familiar de la calle Llibertat, los Mossos d'Esquadra fueron alertados de la agresión. Cuando se personaron en el domicilio encontraron al padre gravemente herido con un arma blanca. Según ha podido saber el periódico 'El Caso', la puñalada habría sido con un cuchillo de cocina.

Los sanitarios del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atendieron a la víctima en el lugar, sin embargo ante la gravedad de su herida tuvo que ser trasladado al hospital Arnau de Vilanova, donde fue intervenido urgentemente tras las lesiones vasculares significativas que tenía, según el diario 'Segre'.

El hijo, que ha sido detenido como el presunto autor de la agresión, cuenta con antecedentes penales por violencia doméstica. Está previsto que este jueves pase a disposición judicial, donde se le puede, debido a la gravedad de las lesiones, se le podría imputar un delito de tentativa de homicido, así como de violencia doméstica.

Múltiples heridas

A principios de mes, otro caso de violencia con arma blanca tuvo lugar en la capital del país, concretamente en el distrito madrileño de Usera. Un hombre de 45 años apuñaló a una mujer, de 51, en el cuello. Ambos mantenían una relación sentimental. Cuando las asistencias se personaron en el domicilio encontraron a la mujer con numerosas heridas por arma blanca en el cuello. A pesar de estabilizarla fue trasladada al hospital 12 de Octubre en estado grave.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación para determinar si se trata de un caso de violencia de género.

Hasta 23 puñaladas

La semana pasada, un hombre fue detenido como el presunto autor del terrible suceso que ocurrió en el municipio orensano de Vilardevós. El arrestado, de 63 años, apuñaló 23 veces a un vecino, que tuvo que ser trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) debido a su pronóstico grave.

Sin embargo no fue el único que acudió a un centro hospitalario. El presunto agresor fue derivado al hospital de Verín al autolesionarse la mano. Supuestamente, este se personó en la casa de la víctima para pedirle que le pagase una deuda.

