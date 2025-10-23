Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Apuñalamiento

Herido de gravedad un padre tras ser apuñalado en el cuello por su hijo en Bellpuig, Lleida

El presunto agresor ya contaba con antecedentes penales por violencia doméstica. Este jueves pasa a disposición judicial.

Coche mossos d'esquadra

Coche mossos d'esquadraEuropa Press

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

En el municipio leridano de Bellpuig se produjo un episodio de violencia filio-parental. Un hombre, de 33 años, ha sido acusado de apuñalar a su padre, de 60 años, en el cuello. La víctima fue trasladada al hospital donde tuvo que ser intervenido de urgencia. En estos momentos se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Todo ocurrió el pasado martes a las siete de la mañana, cuando en la vivienda familiar de la calle Llibertat, los Mossos d'Esquadra fueron alertados de la agresión. Cuando se personaron en el domicilio encontraron al padre gravemente herido con un arma blanca. Según ha podido saber el periódico 'El Caso', la puñalada habría sido con un cuchillo de cocina.

Los sanitarios del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atendieron a la víctima en el lugar, sin embargo ante la gravedad de su herida tuvo que ser trasladado al hospital Arnau de Vilanova, donde fue intervenido urgentemente tras las lesiones vasculares significativas que tenía, según el diario 'Segre'.

El hijo, que ha sido detenido como el presunto autor de la agresión, cuenta con antecedentes penales por violencia doméstica. Está previsto que este jueves pase a disposición judicial, donde se le puede, debido a la gravedad de las lesiones, se le podría imputar un delito de tentativa de homicido, así como de violencia doméstica.

Múltiples heridas

A principios de mes, otro caso de violencia con arma blanca tuvo lugar en la capital del país, concretamente en el distrito madrileño de Usera. Un hombre de 45 años apuñaló a una mujer, de 51, en el cuello. Ambos mantenían una relación sentimental. Cuando las asistencias se personaron en el domicilio encontraron a la mujer con numerosas heridas por arma blanca en el cuello. A pesar de estabilizarla fue trasladada al hospital 12 de Octubre en estado grave.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación para determinar si se trata de un caso de violencia de género.

Hasta 23 puñaladas

La semana pasada, un hombre fue detenido como el presunto autor del terrible suceso que ocurrió en el municipio orensano de Vilardevós. El arrestado, de 63 años, apuñaló 23 veces a un vecino, que tuvo que ser trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) debido a su pronóstico grave.

Sin embargo no fue el único que acudió a un centro hospitalario. El presunto agresor fue derivado al hospital de Verín al autolesionarse la mano. Supuestamente, este se personó en la casa de la víctima para pedirle que le pagase una deuda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Los padres de una niña de 5 años denuncian que está siendo víctima de acoso escolar: "Los agresores le doblan la edad"

Patio de colegio

Publicidad

Sociedad

Coche mossos d'esquadra

Herido de gravedad un padre tras ser apuñalado en el cuello por su hijo en Bellpuig, Lleida

Jóvenes haciendo gestiones bancarias con el móvil

Aumentan las enfermedades de transmisión sexual en España: clamidia sube un 10 % y gonorrea un 7 % en 2024

Botellas de alcohol

Detenido al intentar robar 102 botellas de whisky en un supermercado de Erandio, Bilbao

Pintadas Sandra Peña
Sandra Peña

La familia de Sandra Peña denunciará al colegio y la Fiscalía de menores abrirá dos expedientes tras el suicidio de la menor

Pilar Vidal sobre el libro de Isabel Preysler
Memorias Preysler

Pilar Vidal desvela detalles de la historia de amor entre Isabel Preysler y Vargas Llosa: "Le he pedido matrimonio, pero no me ha contestado"

Ladrón de Granada
GRANADA

El ladrón de la 'piedrecita' atemoriza a un vecindario de Granada por los continuos robos

Los vecinos de Granada no viven tranquilos con la presencia de un ladrón en sus calles. Entra en las casas después de asegurarse que no hay nadie en su interior. La policía le ha detenido varias veces pero sigue en libertad al ser delitos leves.

Cartel Granada
Comunicado

Revuelo por un cartel de la Universidad de Granada en el que anuncia: "No atendemos padres"

Un cartel en el que expresan que no atienden a padres porque sus alumnos son mayores de edad, lo que para muchos es algo racional, pero para otros supondrá un problema.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Detenido por abandonar a su madre sin comida y rodeada de heces de animales en Manacor

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Noticias de hoy, jueves 23 de octubre de 2025

Incendio monte Areo

Más de 50 vecinos evacuados por un incendio en el monte Areo, Gijón

Publicidad