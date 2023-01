El desgarrador testimonio de una mujer que presenció el ataque de Algeciras: "Yo he llamado a la Policía, han matado al sacristán, qué locura"

Algeciras vivió momentos de pánico este miércoles por la noche cuando un ataque con arma blanca a tres iglesias católicas en Algeciras dejaba un sacristán muerto y hería de gravedad a un sacerdote. Un hombre, Yasin Kanza, de nacionalidad marroquí y de unos 40 años, ha sido detenido como presunto autor del suceso. Iba armado con un machete de grandes dimensiones y podría ser un lobo solitario, por lo que podría tratarse de un ataque con fines yihadistas, aunque la investigación de la Policía Nacional para esclarecer los hechos está en curso.

El atacante entró gritando "Alá es grande". El testimonio de una mujer que lo presenció todo y avisó a la Policía es desgarrador. "Yo estaba dentro de San Isidro cuando venía de comulgar he visto el ademán que ha hecho, que volvía a matarnos, que por Alá que no nos moviéramos. Estaba en la puerta y hemos dicho o nos vamos o nos pilla aquí", a lo que añade que "la gente no se ha movido, pero nosotras nos hemos ido, he mirado para atrás y estaba él con una catana y hemos empezado a oír los gritos de la gente dentro de la Iglesia, hemos corrido lo que hemos podido hasta una peluquería que hay en la esquina y hemos llamado a la Policía. Qué horror, han matado al sacristán, qué locura, qué horror".

Se investiga como posible terrorismo

El Ministerio del Interior mantiene la cautela acerca del ataque, aunque la Audiencia Nacional que juzga los asuntos terroristas en España, investiga el suceso como posible terrorismo. La comunidad islámica de la zona, el Campo de Gibraltar, lo califica de "vil ataque terrorista".

Fuentes de la investigación indican a EFE que no descartan que se trate de un actor yihadista solitario, aunque esto aún está pendiente de la investigación policial, también indican que en el momento de los hechos el supuesto autor vestía una chilaba negra, algo que sería símbolo de que su intención no era inmolarse, ya que de querer hacerlo hubiera vestido de blanco.