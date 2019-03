Desaparecida una menor de 15 años en Jaén

La madre de la adolescente, María del Carmen Saravia, ha señalado que lo último que supo de su hija fue que "había ido a cenar una hamburguesa con unos amigos", si bien, viendo que se retrasaba,la madre comenzó a llamarla al móvil. La niña le contestó con un mensaje en el que decía "que no la llamase más, que tenía poca batería en el teléfono y que estaba llegando a casa".

Sin embargo, la adolescente nunca llegó a su hogar. La madre sospecha de un chico con el que se relacionaba y que es mayor de edad, y cree que él podría saber dónde se encuentra, aunque no está con ella, como ha comprobado la policía.

Además, la madre de la joven apunta a otro chico con el que ella había mantenido una relación con anterioridad" y que se sabe que estuvo el domingo con la desaparecida.

Por el momento, el móvil de la adolescente permanece apagado y no han vuelto a tener noticias, si bien, a su madre le resulta "extraño" que se haya ido de manera voluntaria porque "me decía que no me preocupase, que estaba volviendo a casa y no se ha llevado ningún tipo de pertenencia, como el DNI".