Desaparecen fondos en una sucursal bancaria de la Estación Linares-Baeza

Así lo ha explicado el alcalde pedáneo, José Luis Díaz, quien ha señalado que la situación comenzó a conocerse cuando alguien que "intentó realizar una operación se percató de que no había fondos".

Después, otros clientes, han constatado casos similares, de modo que, aunque no se ha concretado la cuantía, "sí es una cifra importante" que se corresponde, en su mayoría, con depósitos a plazo fijo.

Según ha indicado, en un primer momento se ha creado "cierta alarma", al ser la única oficina en una población pequeña que apenas supera los 1.500 habitantes, a los que ha querido transmitir tranquilidad ya que la propia caja "está investigando lo sucedido y ha garantizado el dinero". Además, ha manifestado la "sorpresa" entre los vecinos por la "calidad humana" del director, a cuya "mala praxis" se apunta desde la entidad.

"Todo el mundo se extraña muchísimo y no se explica qué ha podido pasar. Es de la Estación y ha echado los dientes en la caja. Es muy querido y la gente confiaba mucho en él", ha comentado el alcalde pedáneo, quien ha dejado claro que el director "no está desaparecido ni ha salido huyendo a las Bahamas".

Por su parte, fuentes de BBK-Cajasur han precisado que se ha detectado un "problema puntual en esa oficina por mala praxis del director", si bien no han entrado en las circunstancias que se han podido dar en tanto "la investigación interna está trabajando para analizar" lo ocurrido.

De cualquier manera, la entidad, a través de un comunicado, ha hecho hincapié en que "los ahorros de los depositantes están absolutamente garantizados" y en que se trata de un "caso aislado y excepcional en la oficina de la Estación Linares-Baeza".

Igualmente, ha destacado que "se está atendiendo de forma individualizada a todos los clientes afectados con la finalidad de volver cuanto antes a la actividad normal" de la sucursal.