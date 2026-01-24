Tensión y nervios en MIR 2026: más de 34.000 aspirantes se presentan al examen

Tras jornadas de estudio y sacrificio, muchos aspirantes optan este 24 de enero por una plaza en formación sanitaria especializada. Un examen que cuenta con más de 200 preguntas más 10 de reserva que tienen que ser respondidas en un límite de cuatro horas y media que dura la prueba.

Sin embargo, este año ha ocurrido dos hechos insólitos. El primero, la dimisión en bloque del comité de expertos que se encarga de elaborar examen el pasado verano y el retraso de la publicación de las listas provisionales de los admitidos y errores en datos de los aspirantes marcan la jornada de hoy.

Según dio a conocer el Ministerio de Sanidad el pasado mes de diciembre, hasta 34.553 personas fueron admitidas para optar plaza.

Con todo ello, estas pruebas se realizarán en 25 sedes, al menos una por comunidad autónoma, distribuidas en un total de 688 mesas de examen, con dos adicionales ubicadas en el Ministerio de Sanidad, según recoge EFE.

¿Cuántas plazas se ofertan por especialidad este año?

En total, se convocan 12.366 plazas en esta nueva convocatoria de pruebas selectivas de formación sanitaria. Según recoge el Ministerio de Trabajo y Economía Social se ofertan:

Medicina: 9.276 plazas.

9.276 plazas. Farmacia: 362 plazas.

362 plazas. Enfermería: 2.279 plazas.

2.279 plazas. Ámbito de la Psicología: 280 plazas para la especialidad de Psicología Clínica.

280 plazas para la especialidad de Psicología Clínica. Ámbito de la Química : 29 plazas.

: 29 plazas. Ámbito de la Biología: 83 plazas.

83 plazas. Ámbito de la Física: 57 plazas para la especialidad de Radiofísica Hospitalaria.

Con ello, los graduados en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física podrán optar por una plaza en formación especializada.

Pedro Sánchez desea suerte a quienes se presentan al MIR

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha deseado suerte este sábado a quienes presentan este sábado a los exámenes de Formación Sanitario Especializada, y ha mostrado su compromiso con la sanidad pública.

"Hoy más de 35.000 personas realizáis las pruebas para optar a una de las 12.366 plazas Formación Sanitaria Especializada. Una convocatoria que vuelve a batir récords de plazas, un 54% más que en el año 2018. A todos vosotros, a todas vosotras, muchísima suerte" ha expresado el líder del ejecutivo en redes sociales.

Con ello, Pedro Sánchez afirma: "El Gobierno de España seguirá trabajando por una Sanidad Pública de calidad, que cuide a quienes nos cuidan".

Los médicos convocan un paro indefinido desde el 16 de febrero

Más allá de la situación sanitaria en nuestro país, lo cierto es que la sanidad no está viviendo su mejor momento. Las organizaciones médicas que forman parte del Comité de Huelga convocaron un paro indefinido a partir del 16 de febrero para oponerse al borrador de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Con ello habrá un paro de cinco días al mes hasta el mes de junio.

En concreto, los paros están convocados para las semanas del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

