¿Debería España quitar la ley antitabaco?

Desde que el pasado miércoles, Mariano Rajoy, reconociera, en una entrevista en exclusiva en Antena 3 con Gloria Lomana, que era más partidario de la normativa del tábaco anterior, el debate de si debe permitir o no fumar en los restaurantes vuelve a estar en la calle. En la actualidad, el sector hostelero calcula que el 80 por ciento de los establecimientos arrastran pérdidas desde la entrada en vigor de la segunda ley antitabaco y apuestan por volver a la primera normativa.



Además, la hostelería ha perdido 53.000 millones desde el año 2010, entre otros motivos porque sólo los locales que disponen de terraza de verano aguantan mejor, ya que por el momento tienen la posibilidad de usar las terrazas. Aunque con llegada del frío, las mesas ya no estarán disponibles y estarán de nuevo en pérdidas.





España tiene una de las leyes antitabaco mas restrictivas de la Unión Europea, en 25 de los 28 paises , la ley antitabaco permite acondicionar zonas para fumadores. Por ello, no es de extrañar que la hostelería vea esta nueva medida como una forma revitalizar un sector, que da de por sí está muy castigado.