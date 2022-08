Un cura se niega a bautizar a una niña porque su madrina "vive en pecado"

El cura de Santa Marta de Ribarteme, en Pontevedra, apenas lleva un año ejerciendo como párroco de la localidad pero ya ha generado diversas polémicas. Hace unas semanas prohibió usar ataúdes en la tradicional procesión celebrada en la localidad. Ahora, meses después, el mismo párroco se ha negado a bautizar a una niña. El motivo: su madrina convive con su pareja sin estar casados.

El párroco se ha negado rotundamente a bautizar a la menor porque considera "pecado" que su madrina conviva con quien no ha llevado a cabo nupcias con anterioridad. Ante esta decisión, el cura argumenta que así lo recoge el Derecho Canónico, el cual sigue a rajatabla y sin flexibilidad.

A pesar de ello, la que iba a ser madrina de la bebé ya lo había sido en otra ocasión, en la que no había tenido ningún tipo de problema al respecto. El cura achaca este hecho a un "simple despiste" o una "actitud de pasotismo". Como consecuencia de la negativa del párroco a llevar a cabo el bautizo, la ceremonia tuvo que ser trasladada a una parroquia cercana.

¿Qué pasó con los ataúdes de la procesión?

Los devotos ofrecidos participaban desde el interior de ataúdes abiertos para solicitar la intervención por un familiar o por sí mismos. El párroco ha decidió el pasado mes de julio, con el respaldo de la Diócesis, que no se vuelvan a sacar los féretros en la tradicional procesión de la localidad. El motivo: no quiere que una tradición religiosa se convierta en un simple espectáculo.

Don Francisco es el nombre de este párroco, quien sigue aferrándose a las normas eclesiásticas para cancelar actos en su iglesia, esta vez, un bautizo. Los familiares de la niña "no daban crédito" ante la negativa del párroco para llevar a cabo el sacramento del bautismo en su iglesia.

El cura asegura rotundamente que la candidata a madrina no puede ejercer como tal ya que "vive en pecado" al convivir con otra persona con la que no está casada. Según este, son las normas de la Iglesia, aunque visto está que no todas se cumplen tan a rajatabla. Este cura no lleva ni un año ejerciendo en la parroquia, pero no es la primera vez que la polémica le rodea. Al empleo de ataúdes en la procesión lo calificó como "superstición, brujería o tonterías" y se respaldaba en que su misión era "evangelizar".