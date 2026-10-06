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Noticias de hoy, martes 6 de octubre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 6 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, martes 6 de octubre de 2026

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Antena 3 Noticias
Publicado:

El BOE ha publicado ya el decreto por el que se disuelven las Cortes y se activa la maquinaria electoral.

Protestas contra la vivienda

Las protestas en Barcelona por la crisis de la vivienda han terminado con cargas policiales después de que varios encapuchados hayan terminado lanzando objetos contra los Mossos d'Esquadra, quemado contenedores y lanzado piedras contra escaparates. Ha habido 13 detenidos.

El primer mitin de Pedro Sánchez

La convocatoria de elecciones por parte de Pedro Sánchez ha sido interpretada por muchos como su primer mitin, en el que atacó a la oposición y presumió de unos méritos que no han impedido que tenga que ir a elecciones anticipadas. Ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la resolución de las Cortes.

Los dos decretos de vivienda vuelven al Consejo de ministros

Los dos decretos de vivienda que este viernes tumbó el Congreso vuelven al Consejo de Ministros. Quizás haya alguna pequeña modificación para que puedan ser convalidados por la Diputación Permanente donde el PSOE y los socios que votan sí tienen mayoría. No hace falta Junts.

Efemérides de hoy 6 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 6 de octubre?

Jason Lewis da la vuelta al mundo

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Sociedad

Migrantes en el asentamiento en la playa de El Trampolín, a 30 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Cientos de migrantes continúan viviendo en la playa del Trampolín después de haberse pospuesto el desalojo del asentamiento. 30 SEPTIEMBRE 2026;CRISIS MIGRATORIA Marcos Moreno / Europa Press 30/09/2026

Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: La Policía mantiene el control del asentamiento en la playa para evitar nuevas ocupaciones

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, martes 6 de octubre de 2026

Josefina.

Josefina, viuda y madre de cinco hijos, a horas de ser desahuciada de su vivienda en Leganés: "Como no entiendo de leyes, pensé que estaba todo hecho"

Altercados en Barcelona
Cataluña

La protesta por la vivienda en Barcelona acaba con disturbios, cargas policiales y 13 detenidos

Jason Lewis da la vuelta al mundo
Efemérides

Efemérides de hoy 6 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 6 de octubre?

La Policía Nacional culmina el operativo en el Trampolín (Ceuta) con 1.100 migrantes desalojados
CEUTA

Los ceutíes, cansados del abandono: "Estamos muy quemados"

Los vecinos de Ceuta valoran el desalojo de la playa del Trampolín, pero consideran que llega demasiado tarde.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Murcia

Liberan en Murcia a un hombre secuestrado, apuñalado y quemado por una deuda de droga

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres después de encontrar a la víctima con quemaduras y heridas en una vivienda de Molina de Segura en la que permaneció retenida durante todo un fin de semana.

Coche del Cuerpo Nacional de Policía

Intenta matar a puñaladas a su pareja en su bar y huye en el coche de la víctima en Ciudad Lineal

Imagen del hallazgo arqueológico en Sevilla

Hallan una necrópolis andalusí con más de 200 enterramientos durante las obras del Metro de Sevilla

Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo.

Un hombre de 36 años mata a sus padres con una mancuerna en Madrid

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