Noticias de hoy, martes 6 de octubre de 2026

El BOE ha publicado ya el decreto por el que se disuelven las Cortes y se activa la maquinaria electoral.

Protestas contra la vivienda

Las protestas en Barcelona por la crisis de la vivienda han terminado con cargas policiales después de que varios encapuchados hayan terminado lanzando objetos contra los Mossos d'Esquadra, quemado contenedores y lanzado piedras contra escaparates. Ha habido 13 detenidos.

El primer mitin de Pedro Sánchez

La convocatoria de elecciones por parte de Pedro Sánchez ha sido interpretada por muchos como su primer mitin, en el que atacó a la oposición y presumió de unos méritos que no han impedido que tenga que ir a elecciones anticipadas. Ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la resolución de las Cortes.

Los dos decretos de vivienda vuelven al Consejo de ministros

Los dos decretos de vivienda que este viernes tumbó el Congreso vuelven al Consejo de Ministros. Quizás haya alguna pequeña modificación para que puedan ser convalidados por la Diputación Permanente donde el PSOE y los socios que votan sí tienen mayoría. No hace falta Junts.