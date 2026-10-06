La protesta por la vivienda en Barcelona acaba con disturbios, cargas policiales y 13 detenidos

Una auténtica batalla campal. La manifestación por la crisis de la vivienda en el centro de Barcelona ha terminado este lunes con graves incidentes y cargas policiales. La protesta, que había transcurrido sin incidentes, se ha visto empañada por los disturbios una vez desconvocada la marcha.

Varios encapuchados han comenzado a lanzar objetos contra los Mossos d'Esquadra, entre ellos botellas de vidrio, adoquines, sillas, mesas y material pirotécnico. Los manifestantes también han quemado contenedores y han levantado barricadas con contenedores, vallas, bicicletas y material de obra de la Rambla.

Los bomberos intervinieron para sofocar los incendios

Los primeros incidentes se han producido alrededor de las 21:30 horas, después de que la policía avisara por megafonía a los manifestantes de que debían desalojar la zona. Pese a los avisos, varios grupos han permanecido en las calles y han continuado lanzando objetos contra los agentes. Hacia las 22:15 horas, los Mossos han iniciado las primeras cargas para dispersar a los alborotadores.

Los enfrentamientos se han trasladado también a los alrededores de la plaza de Catalunya y la Rambla. En esta última zona, algunos encapuchados han utilizado material de las obras para atacar a los agentes, que han respondido con proyectiles de foam. En el entorno de la plaza Catalunya se han producido nuevos lanzamientos de objetos y quemas de contenedores.

La situación ha dejado también daños materiales. Algunas tiendas han sufrido daños en sus escaparates y varias bicicletas eléctricas de alquiler han ardido durante los disturbios. Además, varias furgonetas policiales han resultado dañadas tras recibir el impacto de adoquines. Los bomberos han tenido que intervenir para sofocar los incendios.

13 detenidos, entre ellos un menor de edad

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 13 personas, entre ellas una menor de edad. Además, 28 agentes han resultado heridos leves, según la policía catalana.

La manifestación había reunido a miles de personas para reclamar medidas ante la crisis de la vivienda. La Guardia Urbana cifra en 20.000 los asistentes, mientras que los organizadores elevan la participación hasta 120.000 personas. La marcha, convocada por el Sindicat de Llogateres de Catalunya, ha comenzado en la plaza Urquinaona y ha recorrido la ronda de Sant Pere y el Arc de Triomf hasta finalizar en el cruce del paseo de Gràcia con Gran Via.

Durante la protesta, los manifestantes han coreado consignas como "No se entiende: gente sin casa y casa sin gente" y "Maricarmen, ¡no estás sola!". La movilización tenía además como objetivo reclamar una huelga general por la vivienda. El Sindicato de Inquilinas había hecho un llamamiento a sumarse a esta convocatoria después de que CCOO y UGT anunciaran que respaldarán la huelga, cuya fecha todavía no está fijada.

La movilización estaba prevista inicialmente para el pasado sábado, pero tuvo que aplazarse por el temporal de lluvias que afectó a Barcelona. Finalmente, la protesta se ha celebrado este lunes y se ha convertido en la primera gran movilización por la vivienda después del rechazo de los decretos de vivienda del Gobierno.

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