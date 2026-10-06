El PP pide en la Audiencia Nacional la imputación del PSOE por financiación ilegal por el caso Leire

El Partido Popular ha registrado este martes en la Audiencia Nacional un escrito solicitando la imputación del PSOE por cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal. El anuncio llega tras anunciar hace apenas 24 horas la celebración de elecciones generales el próximo 29N.

El PP ha informado en un comunicado que, como acusación popular en el caso Leire, ha solicitado al juez instructor Santiago Pedraz la citación como investigado del PSOE. La Audiencia Nacional indaga si desde el PSOE se pagó a la exmilitante Leire Díez para, junto a otros, tratara de torpedear causas que afectan al partido o al Gobierno.

El escrito enviado a Pedraz

En el escrito, enviado al juez Santiago Pedraz, el PP denuncia, como acusación popular, el "amplio catálogo de actuaciones delictivas" que a su juicio puso en marcha por la dirección del Partido Socialista después de los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, con el objetivo de "proteger los intereses del Gobierno y del PSOE" frente a investigaciones judiciales en marcha.

Todo ello bajo una "organización criminal" liderada, presuntamente, por el entonces secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, y creada en la propia sede del PSOE, situada en la calle Ferraz de Madrid. El PP asegura que Ferraz "puso todos los medios operativos y financieros del partido a disposición de la organización criminal que lideraba" Santos Cerdán.

Igualmente, señalan que "las declaraciones prestadas por la investigada Ana María Fuentes Pacheco, gerente del PSOE y responsable de la oficina de cumplimiento normativo al tiempo de los hechos, y de Celia Rodríguez Alonso y Covadonga San Pedro, personal administrativo de la Secretaría de Organización, han venido a confirmar que el partido sufragó efectivamente esos gastos de la organización criminal por indicación del entonces secretario general, el señor Cerdán".