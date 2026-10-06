Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

AUDIENCIA NACIONAL

El PP pide en la Audiencia Nacional la imputación del PSOE por financiación ilegal por el caso Leire

El Partido Popular lo ha solicitado por escrito acusándolos de cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal.

Feijóo comparece tras el anuncio de elecciones generales

Feijóo comparece tras el anuncio de elecciones generales Europa Press

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

El Partido Popular ha registrado este martes en la Audiencia Nacional un escrito solicitando la imputación del PSOE por cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal. El anuncio llega tras anunciar hace apenas 24 horas la celebración de elecciones generales el próximo 29N.

El PP ha informado en un comunicado que, como acusación popular en el caso Leire, ha solicitado al juez instructor Santiago Pedraz la citación como investigado del PSOE. La Audiencia Nacional indaga si desde el PSOE se pagó a la exmilitante Leire Díez para, junto a otros, tratara de torpedear causas que afectan al partido o al Gobierno.

El escrito enviado a Pedraz

En el escrito, enviado al juez Santiago Pedraz, el PP denuncia, como acusación popular, el "amplio catálogo de actuaciones delictivas" que a su juicio puso en marcha por la dirección del Partido Socialista después de los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, con el objetivo de "proteger los intereses del Gobierno y del PSOE" frente a investigaciones judiciales en marcha.

Todo ello bajo una "organización criminal" liderada, presuntamente, por el entonces secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, y creada en la propia sede del PSOE, situada en la calle Ferraz de Madrid. El PP asegura que Ferraz "puso todos los medios operativos y financieros del partido a disposición de la organización criminal que lideraba" Santos Cerdán.

Igualmente, señalan que "las declaraciones prestadas por la investigada Ana María Fuentes Pacheco, gerente del PSOE y responsable de la oficina de cumplimiento normativo al tiempo de los hechos, y de Celia Rodríguez Alonso y Covadonga San Pedro, personal administrativo de la Secretaría de Organización, han venido a confirmar que el partido sufragó efectivamente esos gastos de la organización criminal por indicación del entonces secretario general, el señor Cerdán".

Pedro Sánchez reúne a su Ejecutiva en Ferraz y activa la maquinaria electoral del PSOE para el 29N

Pedro Sánchez en el Congreso

Publicidad

España

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados

Última hora de las elecciones generales y reacciones, en directo: Pedro Sánchez asegura que "el Gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente"

Feijóo comparece tras el anuncio de elecciones generales

El PP pide en la Audiencia Nacional la imputación del PSOE por financiación ilegal por el caso Leire

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros

Pedro Sánchez comparece tras el Consejo de Ministros en el que volverán a aprobarse los decretos de vivienda, streaming en directo

Carles Puigdemont
Carles Puigdemont

El Constitucional ordena amnistiar la malversación y el Supremo levanta la orden de detención sobre Puigdemont que ya puede volver a España

Controles en los aeropuertos
Control frontera

Interior prorroga 15 días más los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia

Carteles en la Puerta del Sol
Adelanto electoral

"¿A quién coño voto yo ahora?" la pregunta que sobrevuela entre los carteles de la acampada de Sol

El adelanto electoral. el anuncio de una vuela general lleva preguntas a los acampados de la Puerta del Sol. Tienen claro que no abandonarán la concentración, que es necesaria una huelga general. Pero no tienen claro ¿a quién votar?

Antena 3 Noticias
Elecciones 29N

El exdirigente del PSOE Nicolás Redondo, tras el adelanto electoral: "El Congreso ha estado secuestrado tres años"

A su juicio, el adelanto de los comicios era "inevitable" explicando que lo que "empezó mal, pues termina mal"

Urnas de elecciones

El BOE publica la disolución de las Cortes con la que se pone en marcha la maquinaria electoral

Pedro Sánchez convoca elecciones generales para el 29 de noviembre

Las elecciones generales activan a los partidos: el PSOE centra la batalla en la vivienda y el PP promete el fin de Sánchez

Pedro Sánchez en el Congreso

Pedro Sánchez reúne a su Ejecutiva en Ferraz y activa la maquinaria electoral del PSOE para el 29N

Publicidad