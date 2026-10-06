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Un cayuco con 55 personas alcanza la costa de El Hierro

En dos días han llegado a la isla más de 100 migrantes y cerca de 2.300 en un mes.

Localizan una patera con 55 inmigrantes a bordo en aguas próximas a El Hierro

Localizan una patera con 55 inmigrantes a bordo en aguas próximas a El Hierro EUROPAPRESS

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Toñi Galván
Toñi Galván
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Todos varones y de origen subsahariano, así son las 55 personas han arribado este lunes al puerto de La Restinga, en El Hierro. El Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) dio la alerta, tras detectar la embarcación cuando se encontraba aproximadamente a 19 kilómetros de La Restinga. El Centro de Salvamento Marítimo de Tenerife movilizó a la Salvamar Navia, que acudió hasta la zona y escoltó el cayuco durante su aproximación, hasta el puerto de La Restinga.

Los 55 ocupantes son varones, todos adultos y se encontraban en aparente buen estado de salud.

Ocho días navegando en cayuco desde Senegal

Según el relato de los propios migrantes, partieron de Senegal y llevaban ocho días de travesía hasta que fueron localizados por la Salvamar. Los ocupantes del cayuco proceden de Senegal y Mali. Principales países de origen de los flujos migratorios en el África subsahariana, por sus contextos de pobreza y conflictos bélicos.

Nuevo repunte en octubre

Desde el pasado 2 de octubre han llegado a la isla de El Hierro 103 migrantes en dos embarcaciones. Y desde septiembre lo han hecho cerca de 2.300, a las islas de El Hierro y Lanzarote. El repunte en la llegada de cayucos a Canarias coincide con un periodo de buenas condiciones en el mar, lo que propicia la salida de embarcaciones de las costas africanas.

Noticias de hoy, lunes 5 de octubre de 2026

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