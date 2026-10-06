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"No podemos más", el grito desesperado de unos padres que sufren la agresión de su hijo en La Palma

Una familia de La Palma denuncia la constante actitud violenta de su hijo cada vez que se acerca a su casa.

Luces encendidas de un coche de policía

Luces encendidas de un coche de policía Pexels

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Toñi Galván
Toñi Galván
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Insultos, golpes, palizas... Así viven unos padres atemorizados por el comportamiento extremadamente violento de uno de sus hijos en la isla de La Palma. Una situación límite para la familia que vuelve a denunciar esta situación. Así llevan desde hace más de un año y los episodios violentos van a más, cada vez que el hijo de 42 años sale de la cárcel y pasa por la casa de sus padres. A la agresión física y verbal se le suman los destrozos que causa en la vivienda familiar.

Ahora la familia ha difundido un nuevo vídeo a través de tvlapalma.com en el que se observa la actitud violenta del hijo: grita y golpea a su padre que se mantiene atemorizado en la cama. Rosa, la madre, intenta proteger a su marido ante las amenazas de su hijo. Desesperadamente, vuelven a pedir ayuda, porque continúan sufriendo la misma situación.

La madre ya había denunciado anteriormente agresiones físicas contra su marido, enfermo de cáncer. Ha llegado a perder la visión de un ojo y la fracturas de varias costillas. Incluso, por miedo hacia su propio hijo, han tenido que abandonar el domicilio en distintas ocasiones en el municipio de los Llanos de Aridane.

Amenazas continuas desde hace años

No es la primera vez que la familia reclama medidas urgentes de protección, entre ellas una orden de alejamiento para que el agresor deje la vivienda. Temen que la situación pueda terminar en una desgracia. La familia denuncia que la situación se ha agravado desde que su hijo abandonó la cárcel, donde permaneció cuatro años.

El hombre tiene problemas relacionados con el consumo de drogas y, muchas veces, "pierde la cabeza". Rosa y su marido ya no aguantan más esta situación, viven con el miedo de que, cada vez que su hijo aparece por la puerta, sus vidas están amenazadas de muerte a pesar de haber denunciado reiteradamente la situación.

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