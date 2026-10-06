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Efemérides de hoy 6 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 6 de octubre?

Consulta las efemérides de hoy 6 de octubre de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Jason Lewis da la vuelta al mundo

Efemérides de hoy 6 de octubre de 2026: Jason Lewis da la vuelta al mundo | Antena 3 Noticias

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Alberto Zoreda
Alberto Zoreda
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El 6 de octubre de 2007, Jason Lewis se convierte en el primer hombre en dar la vuelta al mundo empleando su propia fuerza física. El aventurero británico hace historia al completar un viaje que duró 13 años, 74.842 kilómetros en los que enfrentó infinidad de obstáculos que consiguió superar. La eterna expedición comenzó el 12 de julio de 1994 en Londres. Junto a su amigo Steve Smith comenzaron a pedalear con sus bicicletas desde el meridiano cero, el Real Observatorio de Greenwich. Primero Francia, en medio España, luego Portugal y frente a ellos el océano Atlántico: su primer gran desafío. Sobre su barca a pedales, Moksha, pasaron 111 días hasta que llegaron al Caribe.

América fue todo un desafío. La búsqueda de ingresos para financiar el viaje, sumado a las complicadas corrientes marinas del Pacífico, provocaron que la estancia en el continente americano se extendiera en el tiempo. Cuando llegaron a Hawái y avanzaron en la travesía, ya en 1999, fue entonces cuando Smith informó a Lewis que abandonaba el viaje. Jason Lewis, lejos de unirse a la renuncia, se llenó de determinación y decidió que completaría la hazaña solo.

En su viaje por el Pacífico y Australia se le unieron distintos compañeros a su aventura, pero al final, al llegar a tierras asiáticas, Lewis volvía a estar solo. Su aventura culminó el ya mencionado 6 de octubre de 2007; tras 13 años de travesía, Jason Lewis terminaba su odisea. Estaba en casa.

Un 6 de octubre, pero de 1933, tiene lugar la proyección en cines de la primera película sonora de la historia: “El cantor de jazz”. El largometraje es parcialmente rodado con sonido y diálogos sincronizados. Aunque fue una revolución, tan solo dos minutos del metraje contaban con una conversación real sonora; seguía siendo mayoritariamente cine mudo, solo que con actuaciones musicales. A pesar del hito, los años no han hecho bien a la producción por su uso del “blackface” (actores blancos estadounidenses que se pintan de negro para interpretar a afroamericanos). Aunque polémico en nuestros días, esta película es una huella que nos muestra el comportamiento de la sociedad del país norteamericano por aquel entonces.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 6 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 6 de octubre?

1889.- En París, el cabaré Moulin Rouge fue inaugurado a los pies de la colina de Montmartre.

1934.- El presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclama el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Diez horas después Companys y otros miembros del gobierno catalán son detenidos.

1974.- Fittipaldi consigue para McLaren su primer Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1.

1991.- El Partido Social Demócrata (PSD) de Portugal, con Aníbal Cavaco Silva, logra por segunda vez consecutiva la mayoría absoluta.

1994.- El Parlamento haitiano aprueba la ley de amnistía para los militares golpistas.

2002.- Juan Pablo II canoniza a José María Escrivá de Balaguer, fundador del 'Opus Dei'.

2005.- El Tribunal Supremo de Israel prohíbe al Ejército emplear a civiles palestinos como "escudos humanos".

2009.- Trasladan a España, para que cumpla su condena, al preso hispano filipino Francisco Larrañaga.

2014.- Se confirma que la auxiliar del Hospital Carlos III de Madrid Teresa Romero está contagiada de ébola, primer caso fuera de África.

2017.- El Gobierno aprueba un real decreto que agiliza la salida de empresas de Cataluña.

2023.- La activista iraní Narges Mohamadi, Nobel de la Paz.

¿Quién nació el 6 de octubre?

1888.- Roland Garros, aviador francés.

1916.- Pablo Palazuelo, pintor y escultor español.

1947.- Patxi Andión, cantante español.

1955.- Paco Ojeda, torero español.

1958.- Guillermo Fernández Vara, político español, presidente de Extremadura.

1966.- Adolfo 'Fito' Cabrales, músico español.

1971.- Lola Dueñas, actriz española.

¿Quién murió el 6 de octubre?

1644.- Isabel de Borbón, primera esposa de Felipe IV.

1862.- Francisco Acuña de Figueroa, poeta uruguayo.

1892.- Alfred Tennyson, poeta inglés.

1981.- Anuar El Sadat, presidente de Egipto.

1999.- Amalia Rodrigues, cantante de fados portuguesa.

2012.- Antonio Cisneros, poeta peruano.

2024.- Johan Neeskens, exjugador de fútbol holandés.

¿Qué se celebra el 6 de octubre?

Hoy, 6 de octubre, se celebra el Día del Cine Español.

Horóscopo del 6 de octubre

Los nacidos el 6 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 6 de octubre

Hoy, 6 de octubre, se celebra san Bruno.

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