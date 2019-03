Se cumple un año del atropello de doce personas en la estación de Castelldefels

Se cumple el primer aniversario de la muerte de doce personas atropelladas por un tren en la estación de Castelldefels-Platja después de que cruzaran las vías para llegar a la salida en lugar de utilizar un paso subterráneo y que serán recordadas con una ofrenda floral en el lugar de los hechos.



El trágico suceso se produjo el 23 de junio hacia las 23 horas cuando un tren de Cercanías procedente de Barcelona dejó en Castelldefels-Platja a centenares de pasajeros que iban a pasar la verbena de Sant Joan en la playa provocando una gran aglomeración en el andén.



Un grupo de personas optó por cruzar las vías en lugar de esperar a que se descongestionara el paso subterráneo, sin percatarse de que detrás suyo llegaba a toda velocidad un tren Alaris que no pudo frenar a tiempo y que arrolló a varios pasajeros provocando doce muertos y una quincena de heridos.



Un año después, el caso está en fase de instrucción en el juzgado número 1 de Gavà que en julio de 2010 archivó la causa al considerar que los hechos se debieron a la "imprudencia" de los pasajeros pero que tuvo que reabrirla por orden de la Audiencia de Barcelona.

La estación se vio "desbordada"

El próximo 14 de julio y a petición de la defensa, una docena de personas que estaban en el andén en el momento de los hechos testificarán ante la magistrada que dirige la instrucción ya que hasta ahora tan sólo habían declarado los conductores del tren de Cercanías y del tren Alaris, dos policías locales y dos pasajeros.



La defensa cree que el siniestro se produjo porque la estación se vio "desbordada" ante la gran cantidad de pasajeros y sostiene que la instalación entrañaba "un riesgo que alguien tenía el deber de controlar y no lo hizo", según el abogado de las familias, Andreu van den Eynde.



En el momento de los hechos no había vigilantes de seguridad en la estación porque tenían que entrar una media hora después.



Este año Renfe y los Mossos d'Esquadra han diseñado un dispositivo gracias al cual habrá hasta cuarenta agentes, entre personal de seguridad y policías, en el interior de la estación para indicar a los pasajeros por dónde tienen que salir y para evitar que bajen a las vías.



Además, para que no se produzcan tantas aglomeraciones se aumentará la frecuencia de paso de trenes en las zonas costeras del Garraf, Maresme y Costa Brava.



Homenaje a las víctimas

Por otro lado, los familiares de las víctimas celebran un homenaje a los fallecidos con una misa a las 9 horas en la iglesia de Santa María de Castelldefels y una ofrenda floral a las 10 horas en la estación de Castelldefels-Platja.



Al acto asistirá el cónsul general de Ecuador, Freddy Arellano, dado que siete de las doce víctimas eran originarias de este país.



En declaraciones a Europa Press, Arellano ha explicado que desde el consulado han brindado "apoyo humano" a las familias y han estado en contacto permanente desde el primer día, pero que ahora el caso está en manos de los abogados del caso.



Por el momento, descartan personarse en la investigación y ahora están a la espera de que salgan las conclusiones de las diligencias.



Ha asegurado que están contentos de que la Audiencia haya decidido reabrir el caso al pensar que el juez no había recabado toda la información necesaria, algo que ellos ya advirtieron en su día.



Según él, hay dos hechos constatados en este caso: que el paso elevado desde el andén a la calle que era el habitual estaba cerrado desde hace unos meses, que no había suficiente señalización y que no había vigilantes.