Cuatro 'narcolanchas' se refugian en la costa de Almería a la vista de todos: "Esconder la cabeza no es la solución"

Al menos cuatro 'narcolanchas' han sido grabadas en el litoral del parque natural Cabo de Gata-Níjar, Almería. Estas embarcaciones -dedicadas al tráfico de drogas especialmente entre España y el norte de África- se refugiaron en la zona cuando empezó el temporal de viento y lluvia.

El paso de la borrasca 'Nelson' ha provocado, además de lluvias y fuertes rachas de viento, fenómenos costeros adversos durante los últimos días. La Comandancia de Almería tenía conocimiento de la presencia de estas 'narcolanchas' en las costas almerienses desde al menos el pasado jueves, cuando comenzó la mala mar.

No es la primera vez que se divisan en la zona. El pasado 3 y 9 de marzo fueron avistadas varias 'narcolanchas' también en la costa de Almería. La Guardia Civil considera que no hay un riesgo inmediato y solo llevan a cabo controles desde tierra. En parte también porque las embarcaciones de las que dispone la Guardia Civil "no son suficientes para navegar con este mal tiempo", asegura Víctor Vega Romero, Secretario General de la AUGC Almería, que añade que no se ha patrullado por mar para no poner en peligro a los agentes. Está reciente el caso de los guardias civiles muertos en Barbate tras una persecución a narcotraficantes.

"Cuando las condiciones meteorológicas lo permitan se actuará. Mientras tanto la prioridad es recabar información y no poner en riesgo la vida de las personas", han añadido.

No es la primera vez que se ven narcolanchas en Almería

Se repite así la situación que se vivió los pasados 3 y 9 de marzo, cuando seis y siete embarcaciones, fueron avistadas en otros núcleos nijareños, como San José y Los Escullos.

Según han trasladado distintas fuentes a 'EFE', las narcolanchas han sido avistadas en puntos como la playa de Genoveses, la localidad de Rodalquilar y la de Las Negras, todos en el término municipal de Níjar (Almería).

"Hay que hacer algo, esconder la cabeza no es una solución", asegura el Secretario General de la AUGC Almería.

El Instituto armado explica que se resguardan de los fenómenos costeros y del mal estado del mar, esperando a que las condiciones meteorológicas mejoren. Un temporal que también impide a los agentes identificar o detener a esas personas: "Las condiciones no lo aconsejaban y podían poner en riesgo la vida de los agentes", según recoge EFE.

También creen que las autoridades podrían ayudar a paliar el problema proporcionando más medios a la Guardia Civil.

