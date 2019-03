Los cuatro imputados en el caso Madrid Arena declararán ante el juez la próxima semana

Pedro Calvo era el presidente de la empresa municipal Espacios y Congresos pero no tenía un cargo ejecutivo y el juez decidirá si tiene alguna responsabilidad en el caso Madrid Arena. Ha dejado sus cargos como número tres del Ayuntamiento de Madrid, pero no deja su acta de concejal. Todavía no hay fecha para su declaración como imputado ante el juez.

Miguel Ángel Flores, empresario de la noche madrileña propietario de Diviertt, admite que "el espacio es el principal capital de un club". Así lo dijo en una entrevista promocional para un libro.

Trece años estuve Miguel Ángel Flores al frente de la discoteca Macumba, libre de multas en varias inspecciones, pero en 2008 fue precintada por problemas de aforo. 800 personas habían comprado una entrada por internet y no pudieron acceder porque la sala estaba abarrotada.

Cuatro años después, en el Madrid Arena comunicó que había vendido 9650 entradas para un recinto de 10.700 donde la Policía ya ha constatado que se sobrepasó el aforo. Declara el martes ante el magistrado que investiga el caso.

'Seguriber' es la empresa contratada por el Ayuntamiento para vigilar el recinto todo el año y Diviertt la subcontrató para la fiesta. Afirman que 38 vigilantes eran los encargados del exterior y que los accesos eran vigilados por Kontrol 34. Una empresa que ante el juez defenderá que no fue contratada y que solo aportó teléfonos de controladores para esa noche.