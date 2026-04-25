Cuatro detenidos y 26 denunciados al intentar ocupar un local parroquial en Pamplona

Cuatro personas han sido detenidas y otras 26 han sido propuestas para sanción tras un intento de ocupación de un local parroquial en Pamplona. Los hechos han tenido lugar a primera hora de este sábado en un inmueble situado en la calle Ezcároz, en el barrio de la Rochapea.

Según ha informado la Policía Nacional, los agentes han intervenido para impedir la ocupación de los locales de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Durante el operativo, un agente ha resultado herido leve.

Al parecer, la intención de las personas que habían ocupado el inmueble era convertir este local en un gaztetxe.

Detenido un okupa por apuñalar en la cara a su compañero de piso

La semana pasada la Policía Nacional detuvo en Palma a un hombre por presuntamente herir con un cuchillo a su compañero de piso durante una discusión en un local okupado de la zona de Playa de Palma. Los hechos sucedieron el pasado 9 de abril, cuando el 091 recibió un aviso alertando de la presencia de un hombre que sangraba en el interior de un inmueble. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con abundante sangrado y heridas en el rostro y en una de las orejas.

Según el testimonio de un compañero de vivienda, la agresión se produjo en el transcurso de una discusión entre la víctima y el presunto autor. En un momento dado, el agresor habría cogido un cuchillo y le habría atacado en la cara. La pelea continuó en el exterior del inmueble, donde el presunto agresor huyó tras intentar deshacerse del arma. La víctima tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios y trasladado a un centro hospitalario debido a la entidad de las lesiones.

La investigación ha quedado en manos del Distrito de Playa de la Policía Nacional, y los agentes realizaron diversas gestiones hasta conseguir identificar y localizar al presunto autor. Finalmente, el pasado jueves el hombre fue interceptado y detenido como presunto autor de un delito de lesiones.

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