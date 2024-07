¿Cuándo debería disculparse Daniel Sancho ante el rey de Tailandia para intentar evitar la cadena perpetua y la pena de muerte?

Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho, permanece en la prisión tailandesa de Koh Samui desde el verano pasado, tras confesar el asesinato del cirujano plástico Edwin Arrieta. El juicio contra él concluyó en mayo y el veredicto del juez se conocerá el 29 de agosto.

Sancho enfrenta acusaciones de homicidio premeditado, ocultación del cuerpo tras el descuartizamiento y destrucción de documentación, habiendo admitido solo el segundo cargo. La situación para el joven español es grave, ya que podría recibir cadena perpetua o la pena de muerte.

La defensa intentó que Sancho cumpliera su pena en España para evitar estos severos castigos, pero la petición fue denegada. En caso de ser condenado, la única opción para Sancho sería solicitar el perdón del rey tailandés, lo que podría reducir la condena o permitirle cumplir parte de la pena en España. Para ello, Sancho tendría que enviar una carta pidiendo perdón, reconocer los hechos y disculparse ante la familia de la víctima. Posteriormente, tendría que enviar otra carta formal solicitando el indulto al rey.

Tailandia suele conmutar la pena para quienes piden disculpas, pero se requiere esperar cinco años antes de poder hacerlo, período que Sancho tendría que pasar en la prisión de Bang Kwang, destinada a los condenados a muerte.

¿Por qué no ha pedido el perdón del rey de Tailandia?

El joven español por el momento no ha pedido el indulto del rey de Tailandia, ya que hasta que no sea juzgado no puede pedir el perdón.

Los indultos en Tailandia son un acto de concesión de perdón a un preso condenado por la ley a una pena por el crimen que ha cometido.

¿Quién es el rey de Tailandia?

El actual rey de Tailandia es Maha Vajiralongkorn, conocido como Rama X. Fue coronado el 4 de mayo de 2019, después de la muerte de su padre, Bhumibol Adulyadej (Rama IX), en 2016. Vajiralongkorn es el décimo monarca de la dinastía Chakri y ha sido una figura controvertida en el país. Con un patrimonio neto estimado en 30,000 millones de dólares, es uno de los gobernantes más ricos del mundo.

¿Por qué se juzgó a Daniel Sancho el miércoles 5 de Junio en Madrid?

Daniel Sancho se enfrentó el pasado miércoles 5 de junio a un juicio en el Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid . Es presunto asesino del cirujano colombiano Edwin Arrieta y estaba también acusado de pegar y lesionar a un joven en la capital española en 2019, razón por la que compareció por videoconferencia desde la cárcel en Tailandia, donde está en prisión provisional.

El juicio trató una causa abierta a Daniel Sancho por un incidente ocurrido en la madrugada del 9 de noviembre de 2019, en la que estaba acusado de un delito de lesiones por el que la Fiscalía pedía para él un año de cárcel y que pagaría una indemnización de 2.100 euros a la víctima.

El Ministerio Fiscal consideró probado que esa madrugada el investigado se introdujo en un taxi en la calle José Abascal de Madrid sin respetar la cola y, ante los reproches de un hombre, le propinó un puñetazo en la cabeza que le provocó la rotura de un diente y una brecha.

Condenado a una multa

Daniel Sancho ha sido condenado a una multa de 450 euros por pegar y lesionar a un hombre en noviembre de 2019 en Madrid. El hijo del actor Daniel Sancho ha aceptado la condena tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía antes del juicio que se celebró el pasado miércoles 5 de Junio en Madrid y en el que el acusado ha comparecido desde la prisión de Koh Samui de Tailandia.

Ha reconocido la agresión que protagonizó el 9 de noviembre de 2019 en la calle de José Abascal al propinar un puñetazo a un hombre que le recriminó que se saltase la fila para coger un taxi.

El Ministerio Público ha rebajado su petición de pena inicial de un año de cárcel e indemnización de 2.100 euros, a una multa de una cuantía de tres meses por cinco euros diarios, lo que suma 450 euros gracias a su confesión.

Cumpleaños de Daniel Sancho

Un cumpleaños amargo para Daniel Sancho mientras espera la sentencia. Hoy 11 de Julio, pasa su primer cumpleaños de la treintena en la prisión tailandesa de Koh Samui. Se encuentra esperando la sentencia tras tres semanas de juicio.

El actor Rodolfo Sancho se puso en contacto con Miguel Garaizabal, un cura vasco que esta ubicado en Bangkok para realizarle una visita. La respuesta del sacerdote fue negativa.

No se le han permitido visitas de familiares e incluso el sacerdote español se ha negado a visitarle.

