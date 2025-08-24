Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Agresión sexual

Un joven se cuela en una casa y agrede sexualmente a una mujer en Pulpí, Almería

La pareja de la víctima alertó a los agentes de que un hombre se había metido en su casa y había agredido a la joven. Posteriormente, el autor de los hechos huyó del lugar y se metió en otra casa.

Ayuntamiento de Pulp&iacute; (Almer&iacute;a).

Ayuntamiento de Pulpí (Almería). Europa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

La Policía Local ha detenido en el municipio almeriense de Pulpí a un joven por allanamiento de morada y agresión sexual después de que, presuntamente, el agresor irrumpiera en una vivienda y agrediera a una mujer.

Tal y como ha detallado el cuerpo policial, los hechos sucedieron alrededor de la 1.40 horas de la madrugada del pasado lunes.

La descripción facilitada por el testigo permitió iniciar la búsqueda hasta que otra llamada alertó de que el joven se ocultaba en otra vivienda.

El autor de los hechos realizó tocamientos a la víctima

El presunto autor habría realizado tocamientos en las partes íntimas de la víctima, la cual avisó de inmediato de lo que estaba sucediendo a su pareja.

En ese momento, un conductor alertó a los agentes de que un varón había accedido a su domicilio y había agredido a su pareja. Tras esto, el denunciante persiguió al sospechoso, que consiguió huir.

El agresor intentó arrebatar la defensa reglamentaria a los agentes

Al ser localizado, el sospechoso adoptó una actitud hostil e incluso intentó arrebatar la defensa reglamentaria a uno de los agentes, que finalmente logró reducirlo y detenerlo.

El arrestado fue entregado a la Guardia Civil y puesto a disposición judicial.

Agrede sexualmente a una mujer y a dos menores

En Roquetas de Mar se repetía un caso parecido hace tan solo dos días. La Guardia Civil detuvo a un hombre por un delito de agresión sexual a una mujer y a dos menores de edad y cuatro delitos de acoso sexual.

Esta investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta a principios de este mes en la que una mujer declaraba haber sido víctima de una agresión sexual en la localidad de Aguadulce.

La denunciante se encontraba en una situación muy vulnerable en el momento de los hechos. Tras aceptar una oferta de alojamiento por parte del agresor, fue supuestamente agredida en el interior del domicilio de él.

Finalmente, los agentes lograron identificar al presunto autor, quien fue reconocido por la denunciante. Asimismo, la investigación llevada a cabo por el cuerpo policial, reveló que el agresor contaba con otros antecedentes penales por delitos de naturaleza similar.

El agresor fue detenido el pasado viernes por un delito de agresión sexual, otro de detención ilegal, cuatro delitos de acoso sexual y agresión sexual a menores. Tanto las diligencias como el detenido fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Roquetas de Mar, que decreta el inmediato ingreso en prisión provisional del autor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Ourense afronta la reconstrucción tras arder una décima parte de su territorio: "Parecía el fin del mundo"

Las llamas arrasaron la mitad de la superficie del ayuntamiento de Chandrexa de Queixa, en Ourense

Publicidad

Sociedad

Bomberos frente a un incendio

Última hora de los incendios en España: estabilizados los grandes focos en Galicia, mientras tres incendios siguen activos en Asturias

Ayuntamiento de Pulpí (Almería).

Un joven se cuela en una casa y agrede sexualmente a una mujer en Pulpí, Almería

Agente de la Guardia Civil junto a un coche patrulla.

Un conductor atropella a dos personas durante una protesta en Cangas y se da a la fuga

Rescatada de un pozo
RESCATE

Vídeo: Los bomberos rescatan a una mujer que cayó a un pozo de 6 metros

Amelia Earhart
Efemérides

Efemérides de hoy 24 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 24 de agosto?

Incendio Ourense
Incendios en España

Más de 400.000 hectáreas quemadas convierten 2025 en el peor año de incendios de la historia

Todavía continúan activos 16 incendios y España concentra casi el 40% de la superficie quemada en la UE en 2022.

Alcantarillas valencia
Valencia

Vuelven las fuertes lluvias a Valencia y varias localidades siguen con sus alcantarillas obstruidas tras la DANA

Diez meses después de la DANA, los valencianos siguen sin recibir las ayudas prometidas por el Gobierno y, con la llegada del otoño, nuevas tormentas amenazan a municipios sin sus sistemas de alcantarillado servibles en sus calles.

entrevista

Un alcalde de Ourense pide que se cambie la forma de actuar en los incendios: "Solamente pudimos recurrir al voluntariado"

Imagen de bomberos descansando en un incendio

La inteligencia artificial se cuela en los incendios: una nueva herramienta para su combate

Puente de la Constitución de 1812

Muere un hombre frente a su padre tras caerle una piedra mientras pescaba en Cádiz

Publicidad