Un joven se cuela en una casa y agrede sexualmente a una mujer en Pulpí, Almería

La Policía Local ha detenido en el municipio almeriense de Pulpí a un joven por allanamiento de morada y agresión sexual después de que, presuntamente, el agresor irrumpiera en una vivienda y agrediera a una mujer.

Tal y como ha detallado el cuerpo policial, los hechos sucedieron alrededor de la 1.40 horas de la madrugada del pasado lunes.

La descripción facilitada por el testigo permitió iniciar la búsqueda hasta que otra llamada alertó de que el joven se ocultaba en otra vivienda.

El autor de los hechos realizó tocamientos a la víctima

El presunto autor habría realizado tocamientos en las partes íntimas de la víctima, la cual avisó de inmediato de lo que estaba sucediendo a su pareja.

En ese momento, un conductor alertó a los agentes de que un varón había accedido a su domicilio y había agredido a su pareja. Tras esto, el denunciante persiguió al sospechoso, que consiguió huir.

El agresor intentó arrebatar la defensa reglamentaria a los agentes

Al ser localizado, el sospechoso adoptó una actitud hostil e incluso intentó arrebatar la defensa reglamentaria a uno de los agentes, que finalmente logró reducirlo y detenerlo.

El arrestado fue entregado a la Guardia Civil y puesto a disposición judicial.

Agrede sexualmente a una mujer y a dos menores

En Roquetas de Mar se repetía un caso parecido hace tan solo dos días. La Guardia Civil detuvo a un hombre por un delito de agresión sexual a una mujer y a dos menores de edad y cuatro delitos de acoso sexual.

Esta investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta a principios de este mes en la que una mujer declaraba haber sido víctima de una agresión sexual en la localidad de Aguadulce.

La denunciante se encontraba en una situación muy vulnerable en el momento de los hechos. Tras aceptar una oferta de alojamiento por parte del agresor, fue supuestamente agredida en el interior del domicilio de él.

Finalmente, los agentes lograron identificar al presunto autor, quien fue reconocido por la denunciante. Asimismo, la investigación llevada a cabo por el cuerpo policial, reveló que el agresor contaba con otros antecedentes penales por delitos de naturaleza similar.

El agresor fue detenido el pasado viernes por un delito de agresión sexual, otro de detención ilegal, cuatro delitos de acoso sexual y agresión sexual a menores. Tanto las diligencias como el detenido fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Roquetas de Mar, que decreta el inmediato ingreso en prisión provisional del autor.

