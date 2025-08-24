Susto en la isla de El Hierro: controlados dos incendios que han arrasado 9,5 hectáreas

Dos conatos de incendio forestal declarados este sábado en distintos puntos de la isla de El Hierro han sido ya controlados después de afectar a un total de 9,5 hectáreas, principalmente cubiertas de pinar canario y brezal.

El dispositivo de extinción contó con la intervención de unos 50 efectivos y nueve medios aéreos, entre ellos el helicóptero con base en El Hierro y refuerzos procedentes de La Gomera y del propio Gobierno de Canarias.

El presidente del Cabildo, Alpidio Armas, aseguró que la rápida actuación de los equipos desplazados "fue determinante" para evitar la propagación de las llamas.

El foco más preocupante se localizó en la zona de Las Asomadas, el mismo lugar que ya fue pasto de un gran incendio en 2006. Su perímetro pudo cerrarse a última hora de la tarde de ayer y se espera darlo por extinguido en las próximas horas, gracias también a unas condiciones meteorológicas favorables: poco viento, temperaturas moderadas y humedad relativa por debajo del 30%.

El segundo conato se originó en las laderas próximas al Mirador de Las Playas, aparentemente provocado por el paveseo (transporte de material incendiado del primer foco). Ese frente obligó a desalojar preventivamente la zona recreativa y de acampada de Hoya del Morcillo, aunque quedó sofocado con mayor rapidez.

Casi al mismo tiempo, a unos ocho kilómetros del mirador, en la zona de La Chamuscada (San Andrés), ardía un vehículo tras una salida de vía, incidente que se saldó con una persona herida. Ese fuego de escasa extensión también requirió la intervención de los efectivos de emergencias.

Armas destacó la coordinación de los cuerpos de seguridad y emergencias, al subrayar que tanto los equipos terrestres como la presencia aérea —cinco helicópteros del Gobierno de Canarias, dos del BRIF y otro de La Gomera, además del de la isla— fueron claves para lograr que ambos conatos quedaran bajo control en pocas horas.

