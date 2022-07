Test COVID-19: ¿Cuándo y cómo hacerme una prueba con las nuevas variantes?

El verano 2022 se presenta como el primero sin restricciones desde que la pandemia del coronavirus llegó a nuestras vidas y eso es algo que nadie quiere desaprovechar. Quizás por la fatiga pandémica o quizás por el miedo a que puedan recuperarse algunas prohibiciones en un futuro no muy lejano lo cierto es que todo el mundo se ha echado a la calle a pecho descubierto en plena séptima ola de COVID-19.

Las herramientas a nuestro alcance no son las mismas que al principio de la pandemia, eso está claro, ahora la mayoría de la población ha recibido al menos 2 dosis de la vacuna contra la COVID-19 y todo el mundo conoce la eficacia de las mascarillas sobre todo en interiores. Además es fácil y sencillo poder realizarse uno mismo un test de antígenos con el que saber si nos hemos contagiado o no, sin embargo aquí se presenta uno de los mayores problemas de las nuevas variantes de Ómicron que están firmando los positivos de esta nueva oleada de contagios y es que ¿cuándo hay que hacerse las pruebas de COVID-19 para no dar un falso negativo?

Las nuevas subvariantes BA.4 y BA.5 presentan un período de incubación menor, esto básicamente quiere decir que los síntomas aparecen antes. En olas anteriores la recomendación para saber cuál era el mejor momento para hacerse la prueba de autodiagnóstico contra el coronavirus era esperar a que se presentasen los síntomas, pero ahora con estas nuevas cepas que presentan sintomatología a los 3 días la recomendación no tiene que ser la misma.

Estos linajes de Ómicron son más contagiosos y tienen escape inmunitario, tanto a los anticuerpos generados con las vacunas como a los naturales creados por infecciones previas por lo que la reinfección es más probable. Además al presentar síntomas antes de que la persona llegue al pico de su carga viral está provocando que muchas personas den negativo y continúen haciendo vida normal pese a realmente ser positivos.

El epidemiólogo Michael Mina explica en su cuenta de Twitter defiende que las subariantes BA.4 y BA.5 comienzan a transmitirse con una carga viral muy baja que pueden no detectar los test de antígenos ya que, sobre todo en las personas vacunadas, la respuesta inmunitaria se activa rápidamente neutralizando el virus antes de que este se desarrolle por completo.

Los expertos recomiendan ahora que si alguien presenta síntomas compatibles con la COVID-19 y tras hacerse un test de antígenos el resultado es negativo es aconsejable repetirse la prueba al día siguiente o incluso a las 48 horas porque el positivo puede dar la cara más tarde que los síntomas.