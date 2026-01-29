Última hora en directo de la borrasca Kristin y el temporal que azota a España con carreteras cortadas y clases canceladas: Se investigan dos muertes

Autovías cortadas, trenes suspendidos, vehículos atrapados por la nieve, clases canceladas y retrasos en todas las formas de transporte. Esta ha sido la firma de los primeros coletazos de la borrasca Kristin, una borrasca rápida pero intensa.

Se investiga la muerte de dos personas y su fallecimiento podría estar relacionado con el temporal. Ha aparecido el cuerpo de una mujer en Granada y también han encontrado el cadáver de un hombre en Playa Chica en la Manga del Mar Menor, Muricia.

La Guardia Civil investiga lo ocurrido, pero una de las principales hipótesis es que se trate de un kite surfista desaparecido al que la borrasca podría haber sorprendido.

Y aunque lo peor parece haber pasado, el aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se mantiene esta jornada por precipitaciones generalizadas que, de forma local, podrán ir acompañadas de tormenta y granizo, y rachas muy fuertes de viento e incluso huracanado en las sierras del extremo sureste.

12 de las 17 comunidades autónomas están en alerta por lluvia, viento o temporal marítimo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta naranja Andalucía, Asturias, Galicia y Murcia.

Mientras que en nivel amarillo se encuentran Aragón y Cataluña, por viento; Baleares, Canarias, Cantabria, País Vasco, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por temporal marítimo. Asimismo, Castilla-La Mancha, por viento y lluvia, y la Comunidad Valenciana por viento y temporal marítimo.

Sigue aquí en directo online la última hora de este temporal que hasta el momento ha provocado que una mujer resulte herida en Sevilla debido a la caída de un árbol en las inmediaciones del Hospital del Virgen del Rocío y también por el mismo motivo otra mujer ha sido herida en Altea.