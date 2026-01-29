EL PASO DE KRISTIN EN DIRECTO
Última hora en directo de la borrasca Kristin y el temporal que azota a España con carreteras cortadas y clases canceladas: Se investigan dos muertes
Sigue en directo online la última hora de Kristin, una borrasca a la que se le puso cara de Filomena y que de la nieve de la jornada pasada hoy se centra en las lluvias.
Autovías cortadas, trenes suspendidos, vehículos atrapados por la nieve, clases canceladas y retrasos en todas las formas de transporte. Esta ha sido la firma de los primeros coletazos de la borrasca Kristin, una borrasca rápida pero intensa.
Se investiga la muerte de dos personas y su fallecimiento podría estar relacionado con el temporal. Ha aparecido el cuerpo de una mujer en Granada y también han encontrado el cadáver de un hombre en Playa Chica en la Manga del Mar Menor, Muricia.
La Guardia Civil investiga lo ocurrido, pero una de las principales hipótesis es que se trate de un kite surfista desaparecido al que la borrasca podría haber sorprendido.
Y aunque lo peor parece haber pasado, el aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se mantiene esta jornada por precipitaciones generalizadas que, de forma local, podrán ir acompañadas de tormenta y granizo, y rachas muy fuertes de viento e incluso huracanado en las sierras del extremo sureste.
12 de las 17 comunidades autónomas están en alerta por lluvia, viento o temporal marítimo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta naranja Andalucía, Asturias, Galicia y Murcia.
Mientras que en nivel amarillo se encuentran Aragón y Cataluña, por viento; Baleares, Canarias, Cantabria, País Vasco, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por temporal marítimo. Asimismo, Castilla-La Mancha, por viento y lluvia, y la Comunidad Valenciana por viento y temporal marítimo.
Sigue aquí en directo online la última hora de este temporal que hasta el momento ha provocado que una mujer resulte herida en Sevilla debido a la caída de un árbol en las inmediaciones del Hospital del Virgen del Rocío y también por el mismo motivo otra mujer ha sido herida en Altea.
Última hora en directo de la borrasca Kristin y el temporal | Toda la red viaria de Madrid, abierta
En Madrid, un total de 59 personas y 15 máquinas quitanieves han trabajado durante la madrugada para que todas las carreteras de la Comunidad de Madrid estén transitables. La Comunicad de Madrid mantiene activo el dispositivo de vialidad invernal para garantizar la seguridad. Además, se recomienda, en cualquier caso, extremar la precaución en la conducción, adaptar la velocidad a las condiciones de la vía y consultar la información actualizada por canales oficiales.
Última hora en directo de la borrasca Kristin y el temporal que azota a España | Quinto día de viento en Almería
La borrasca Kristin también azota Almería. En la jornada de ayer los ciudadanos recibieron en sus teléfonos el mensaje de ES-ALERT. El Bombero Alejandro Casas expresa que anteriormente también han habido episodios similares, "pero no tanto".
Este jueves afrontan su quinto día consecutivo con viento, que es "lo que más preocupa". "Hay que tener paciencia", señala,
Última hora en directo de la borrasca Kristin y el temporal que azota a España | Cinco heridos en Andalucía
Cinco personas han resultado heridas en Andalucía por el paso de la borrasca 'Kristin' por España. Se han registrado numerosos daños como la caída de árboles, ramas, tejas, cornisas, cascotes, elementos de cubiertas y otros desprendimientos en la vía pública que, afortunadamente, no han producido daños personales.
Última hora en directo de la borrasca Kristin y el temporal que azota a España | Andalucía registra 2.505 incidencias
Andalucía ha sido de las comunidades más afectadas registrando un total de 2.505 incidencias entre la jornada del martes y la de este miércoles debido a las borrascas. "Ninguna de ellas ha sido grave, y la caída de árboles y otros elementos del mobiliario urbano ha sido el tipo de incidencia más frecuente".
Última hora en directo de la borrasca Kristin y el temporal que azota a España con carreteras cortadas y clases canceladas | Carrusel de lluvias
Lluvias garantizadas para los próximos días. Las mayores acumulaciones se darán en Galicia, montañas de la vertiente atlántica y, con probabilidad de ser persistentes, en las del sureste peninsular así como en la sierra de Madrid. Las precipitaciones tenderán a remitir con la apertura de algunos claros. El frío da un paso atrás se va a notar sobre todo por la tarde con termómetros que podrían subir entre 7 y 9 grados en zonas como por ejemplo Castilla y León. Los ascensos llegarán a notables en las máximas en amplias zonas de la mitad norte peninsular. Predominará el viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares, llegando a fuerte con rachas muy fuertes en el extremo noroeste peninsular, litorales del Cantábrico, Baleares, Estrecho, Alborán, montañas del centro y de Andalucía y amplias zonas del tercio oriental peninsular, siendo posible también en puntos de ambas mesetas.
Última hora en directo de la borrasca Kristin y el temporal que azota a España con carreteras cortadas y clases canceladas | Se mantiene el aviso rojo para Almería
Para este jueves la AEMET mantiene el aviso rojo en Almería por viento. Mientras, en las siguientes comunidades estarán en aviso naranja o amarillo por precipitaciones, rachas de viento u oleaje: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, País Vasco, Comunidad Valenciana y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Última hora en directo de la borrasca Kristin y el temporal que azota a España con carreteras cortadas y clases canceladas | Baja el nivel del río Gévora en Badajoz
Baja el nivel del río Gévora en Badajoz cuya crecida provocó este miércoles la evacuación de 350 vecinos de las pedanías de Valdebótoa y Gévora. Esta medianoche presentaba un caudal con un nivel de 2,34 metros, casi un metro y medio menos que el registrado a las 19:00 horas. El río Caya, al oeste de la capital pacense y frontera con Portugal, tiene un nivel de caudal de 3,18 metros, por lo que ha aumentado ligeramente en relación al registro que ofrecía en la tarde.
Última hora en directo de la borrasca Kristin y el temporal que azota a España con carreteras cortadas y clases canceladas | Se investigan dos muertes
Última hora en directo de la borrasca Kristin y el temporal que azota a España con carreteras cortadas y clases canceladas | 136 carreteras afectadas
El temporal de nieve y lluvia mantiene en la madrugada de este jueves un total de 136 carreteras afectadas, 58 de ellas cerradas totalmente a la circulación y otras 28 que requieren el uso obligatorio de cadenas o presentan restricciones severas, según los últimos datos publicados por la Dirección General de Tráfico. En la red principal, la nieve y el hielo condicionan el tránsito con precaución bajo nivel verde en autovías como la AP-6 entre Las Eras y Gudillos (km 40 al 58), la N-6 entre Tablada y Gudillos (km 52 al 58), la A-52 en diversos sectores de Zamora y Ourense (km 49 al 180), la A-66 entre El Cubo de Tierra del Vino y El Soto (km 309 al 343) y la A-23 en Huesca entre Nueno y Lanave (km 374 al 394).
Última hora en directo de la borrasca Kristin y el temporal que azota a España con carreteras cortadas y clases canceladas| La nieve da paso a la lluvia
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el temporal que azota a España. Atrás queda una jornada de caos en la que la nieve se impuso en cotas muy bajas sorprendiendo a primera hora tanto al capital como a muchas otras zonas del país en plena hora punta. Hoy las temperaturas van a subir y la nieve da paso a la lluvia. Antes de salir de casa se recomienda consultar el estado de las carreteras porque las hay que continúan cortadas.
