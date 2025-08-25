Macro dispositivo contra el top manta en Roses con 1 detenido y más de una veintena de identificaciones

A primera hora de la mañana más de 250 agentes de la Guardia Civil, Mossos d'Esquadra y Policía Local han registrado viviendas y locales en Roses (Girona) en busca de material falsificado, documentación y todo tipo de productos que cada noche se venden ilegalmente a lo largo del paseo de Santa Margarida. Según los investigadores, la amplia operación policial ha descabezado a esta red criminal que controlaba la venta ilegal en todo el municipio y en otros cercanos. Los identificados se ocupaban tanto de la distribución del material, como de su almacenamiento y la organización de la compra-venta en las calles.

Los agentes han entrado en varias viviendas, locales, garajes y trasteros donde se almacenaba mercancía falsificada. También se han registrado varios vehículos que la organización utilizaba para llevar el material de un mercadillo a otro. Se han decomisado 2 furgonetas cargadas con miles de artículos a punto de ser distribuidos, principalmente zapatillas, camisetas y bolsos.

Bloques de hormigón en el paseo marítimo y multas a los compradores

La presión policial para acabar contra el "top manta" ha aumentado este verano. Esta temporada el Ayuntamiento ha colocado bloques de hormigón a lo largo del los 2 kilómetros y medio del paseo, la zona que concentra a más “manteros” para reducir el espacio de venta ilegal. "Todo ese espacio que ocupamos nosotros con esos bloques, es un espacio que no ocupan ellos". Nos lo explica Josep María Martínez, alcalde de Roses, "es una estrategia para recuperar ese espacio", añade. Además asegura que está funcionando "si las mantas el año pasos eran más de un centenar en esta época ahora hemos contado 63".

Cada noche el paseo se convierte en un enorme bazar ilegal al aire libre. Según el Ayuntamiento, se han llegado a contabilizar hasta 400 mantas en 2023, y en 2024 se redujeron a 287. Esta temporada el objetivo es conseguir erradicarlas.

Multas de 300 euros a los que compren en el top manta

Además de los bloques de hormigón varios carteles alertan en el paseo de que comprar productos en el top manta es ilegal y está sancionado con una multa de 300 euros. Este año, ya se han impuesto una decena de multas. "La policía requisa la compra e interpone la sanción", nos explican desde el Ayuntamiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com