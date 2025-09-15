Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Falsificaciones

Golpe al 'top manta' en Cataluña con más de 139.000 artículos incautados por valor de 26 millones de euros

La Guardia Civil detiene a 2 personas y hay más de 100 investigados en varias operaciones. “Se trata de grupos de crimen organizado, mafias que vienen a hacer la ‘temporada top manta’”, aseguran los agentes.

Golpe al 'top manta' en Cataluña

Golpe al 'top manta' en Cataluña | Antena 3 Noticias

Publicidad

Beatriz Sobrino
Publicado:

Cajas y cajas de ropa preparadas para enviar y empaquetar, almacenes desde donde se distribuye la mercancía e incluso “personal” que se dedica a organizar los pedidos diarios de “tallas y prendas” que se necesitan. Así funcionaba esta “organización criminal” dedicada al “top manta” que la Guardia Civil ha desmantelado en 3 grandes operaciones policiales este verano en 20 localidades catalanas. Se ha actuado tanto en los bazares, donde se han realizado inspecciones, como en el top manta desplegado en calle y también contra los grupos organizados encargados del almacenamiento y la distribución de productos ilícitos.

Imitaciones de artículos de lujo con un valor de 26 millones de euros

En total, desde abril hasta el mes de agosto, se han realizado 51 actuaciones, con más de 600 efectivos policiales desplegados, 139.146 artículos incautados que imitaban marcas de reconocido prestigio y con un valor de más de 26 millones de euros en el mercado. Según el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, se trata de “un grupo de crimen organizado que no solo nutría a las zonas costeras catalanas y del resto de España, sino también a Europa y otros continentes”. Y añade: “Querían convertir a Cataluña en un hub, un gran centro de distribución de producto falsificado”. Se han detectado por primera vez “bases” de almacenamiento de material falsificado en Lleida para su envío a otros puntos. Las cifras, en comparación con 2024, muestran “el éxito de la operación contra el top manta de este año”. El verano pasado se incautaron 46.000 productos con un valor de 12 millones de euros en el mercado negro.

Estructura piramidal y copias “perfectas”

La red funcionaba como una estructura piramidal dirigida por un líder, que se encargaba de la distribución y almacenaje de los productos; otros ayudaban en la preparación e indicaban dónde y cómo vender a los “manteros”, que son el último peldaño del grupo. Los agentes han destacado “la calidad de las imitaciones en los artículos de lujo” y han mostrado “productos que tienen hasta las etiquetas perfectamente falsificadas, detalles muy elaborados para captar al cliente”. Entre los productos intervenidos, nos cuentan los inspectores, se ha encontrado “calzado deportivo de marcas de lujo por valor de 1.000 euros y que en el top manta se puede llegar a vender a 300”, o “camisetas de fútbol de edición limitada muy difíciles de encontrar en el mercado y que son imitaciones casi perfectas”. Así lo corroboran los peritos especializados en propiedad industrial, cuya labor “ha sido fundamental para certificar la autenticidad de las marcas imitadas y calcular el impacto económico del fraude”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Carmela, la dueña del bar de Puente de Vallecas en el que hubo una explosión: "Salí del almacén volando y vi a mi hija atrapada en escombros"

Dueña bar Vallecas

Publicidad

Sociedad

Golpe al 'top manta' en Cataluña

Golpe al 'top manta' en Cataluña con más de 139.000 artículos incautados por valor de 26 millones de euros

Uno de los agresores dejó a la monitora inconsciente con la técnica del "mata león"

Brutal agresión a una educadora social de un centro de protección menores de Huelva: "Sigue dolorida y en estado de shock"

La llegada de un cayuco a El Hierro

Más de 270 migrantes llegan a Canarias en tres cayucos

Atropello en Calpe, Alcante
Alicante

Muere una bebé de 20 días y su madre queda grave con una pierna amputada después de un coche cayera cuesta abajo en Calpe

Cirugía
Salud

Condenada una clínica de Sevilla a pagar 389.000 euros a los familiares de un paciente que murió tras una reducción de estómago

Cordón policial custodiando el domicilio de Alfafar
Suceso

'El Mexicano', presunto autor de los disparos a un vecino de Alfafar, se entrega a las autoridades

El acusado, que proporcionó 3 disparos a su vecino y posteriormente se dio a la fuga, se ha entregado este lunes alrededor de las 9 horas en la Comandancia Provincial de la Guardia Civil de València.

Imagen del río Guadalquivir
Droga

El eje Huelva-Cádiz-Sevilla se convierte en la nueva entrada de la droga en Europa

El río Guadalquivir se confirma como la nueva vía rápida para el transporte de droga tras el fuerte incremento de la actividad de clanes organizados en la costa occidental andaluza.

Ambulancia 061 de Galicia.

Muere un niño de dos años que podría haberse enredado con los tiradores de un estor en A Coruña

Pluma inyectora de insulina Ozempic para diabéticos

¿Por qué de la mitad de quienes toman fármacos adelgazantes los dejan al año? El coste y efectos secundarios tienen la respuesta

Foto de archivo de la administración de una vacuna

Comienza el juicio contra la enfermera que simuló vacunar a 404 menores en Vizcaya

Publicidad