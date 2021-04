Crece la presión de las comunidades para prorrogar el estado de alarma en mayo pese a la resistencia del Gobierno

Varias comunidades autónomas solicitan herramientas para cuando termine el estado de alarma. Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León, pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una ley para poder llevar a cabo restricciones cuando sean necesarias o que mantenga el estado de alarma.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León pide al Gobierno que cumpla su palabra y dote a las comunidades autónomas de una alternativa cuando decaiga el estado de alarma. Para eso habría que realizar cambios en la ley. Y eso es exactamente lo que el Gobierno anunció hace casi un año. Fue en mayo de 2020, cuando estábamos saliendo de la primera ola de la pandemia del coronavirus.

Lo que decía el Gobierno

Carmen Calvo, vicepresidenta primera, anunciaba hace once meses que se abordaría una reforma legislativa con rapidez. Pero un año después esa reforma no se ha realizado, y el Gobierno asegura que no la va a realizar.

Lo dice con la misma firmeza con la que anunció lo contrario. Y el estado de alarma expira el 9 de mayo. Sin estado de alarma a partir del 9 de mayo tampoco habrá toque de queda. "Casi todo lo demás es posible con la legislación vigente" ha afirmado hoy Carmen Calvo.

Los presidentes autonómicos

El Gobierno insiste en que existen herramientas jurídicas suficientes para poder aplicar cierres perimetrales pero los presidentes autonómicos se siguen preguntando cómo lo van a hacer. "¿Si mañana se quiere hacer una romería? ¿Si mañana se quiere hacer un gran botellón? nos quedamos desnudos" asegura Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

Isabel García Ayuso, presidenta madrileña, dice que no es partidaria de prorrogar el estado de alarma, sí pide una alternativa. "Si el Gobierno cumpliera sus compromisos hace un año que tendríamos una ley de pandemias".

Se quejan de que el Gobierno no ha hecho los deberes. Los barones populares opinan lo mismo pero hay división entre los presidentes socialistas.

Algunos apoyan que no hace falta prorrogar el estado de alarma. "En este momento no, nuestros datos son buenos" explica Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana.

Y en cambio otros, como el socialista Emiliano García-Page, advierten de que no tiene opciones. "No estamos autorizados para la limitación de los derechos de los ciudadanos. tiene que ser el Gobierno de España". Pero la respuesta del Gobierno ya es conocida, no habrá prórrogas.