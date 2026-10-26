Efemérides de hoy 26 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 26 de octubre?

El 26 de octubre de 2012, Microsoft saca al mercado “Windows 8”, la nueva versión de su sistema operativo. Esta actualización marcó un punto de inflexión en el diseño de las interfaces de los dispositivos tecnológicos; con las tablets y teléfonos móviles en mente se creó un nuevo lenguaje de diseño: el MetroUI. La estética “Frutiger Aero”, paradigmática durante la primera década del milenio, quedó a un lado, sustituyendo las formas redondas con volumen por rectángulos sobrios con colores planos.

En cuanto a ventas, durante el primer mes Microsoft reportó haber vendido 40 millones de licencias, superando el ritmo de adopción inicial de “Windows 7”. El problema surgió con el descontento por parte de la mayoría de los usuarios, sobre todo los de oficina. Sin importar si usabas tablet u ordenador de sobremesa, el sistema arrancaba directamente en la pantalla de inicio táctil, obligando a que fuera el propio cliente quien tuviera que navegar hacia el escritorio clásico. Además, eliminaron el botón de “inicio”, una decisión de diseño que el consumidor no entendía. Debido a esto, Microsoft se vio obligada a sacar, tan solo un año después, una actualización de emergencia que permitía arrancar directamente en el escritorio y que recuperaba el botón de “inicio”.

Un 26 de octubre, pero de 1973, sale a la venta el álbum conceptual “Quadrophenia” de The Who. Con una duración de 1 hora y 22 minutos, este doble disco narra la historia de Jimmy, un adolescente británico perteneciente a la subcultura “mod” durante mediados de la década de los 60. Su éxito catapultó la ópera rock a la cima de aquella época, alcanzando el número 2 en la lista Billboard 200 de los Estados Unidos.

The Who arriesgó en su producción; el guitarrista de la banda, Pete Townshend, asumió el rol de compositor principal. Realizaron grabaciones de campo reales de la lluvia, trenes y las olas del mar para utilizarlas como efectos, además de exprimir al máximo todo el potencial que el sintetizador ARP 2500 tenía para ofrecerles. Años más tarde, el director Franc Roddam adaptaría la ópera rock a la gran pantalla, nombrando a la cinta con el mismo nombre que el disco: “Quadrophenia” (1979).

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 26 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 26 de octubre?

1885.- Louis Pasteur expone sus trabajos sobre inmunización contra la rabia en la Academia de Ciencias de París.

1905.- Suecia reconoce a Noruega como Estado independiente.

1965.- 'The Beatles' reciben en Londres la Orden del Imperio Británico.

1984.- Estreno de la película 'Terminator' (James Cameron), protagonizado por Schwarzenegger.

1998.- Los presidentes de Ecuador, Jamil Mahuad, y de Perú, Alberto Fujimori, firman en Brasilia un acuerdo de paz que pone fin a 170 años de divergencias fronterizas.

2001.- El presidente de EEUU, George W. Bush, firma la nueva ley antiterrorista, que permite intervenir las comunicaciones a través de Internet.

2004.- La Corte Suprema de Argentina convalida la conversión obligatoria a pesos de los depósitos en dólares aplicada en 2002.

2008.- El excongresista colombiano Óscar Tulio Lizcano es rescatado por el Ejército, tras más de ocho años en el poder de la guerrilla de las FARC.

2010.- Mueren 454 personas y cerca de 90 desaparecen tras el terremoto de 7,5 Escala Richter y posterior tsunami que sacudió la isla indonesia de Sumatra.

2019.- El Vaticano aprueba poder ordenar sacerdotes a hombres casados en las zonas más aisladas del Amazonas.

2024.- Israel lanza un ataque contra “objetivos militares” en Irán en el que mueren 4 soldados iraníes

¿Quién nació el 26 de octubre?

1564.- Hans Leo Hassler, compositor alemán.

1611.- Antonio Coello y Ochoa, escritor español.

1916.- Francois Mitterrand, expresidente de Francia.

1919.- Mohamed Reza Pahlevi, sha de Irán.

1947.- Hillary Clinton, secretaria de EEUU.

1953.- Jaclyn Smith, actriz estadounidense.

1955.- Baltasar Garzón, magistrado español.

¿Quién murió el 26 de octubre?

1608.- Pantoja de la Cruz, pintor español.

2000.- Jesús Puente, actor español.

2011.- Juan Churruca, político y catedrático español.

2019.- Robert Evans, productor cinematográfico estadounidense.

2020.- Vicente Castro Jiménez, "Parrita", cantante y compositor español.

2021.- Walter Smith, entrenador de fútbol escocés.

2021.- Roh Tae-woo, expresidente surcoreano.

¿Qué se celebra el 26 de octubre?

Hoy, 26 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Mula.

Horóscopo del 26 de octubre

Los nacidos el 26 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 26 de octubre

Hoy, 26 de octubre, se celebra san Evaristo.