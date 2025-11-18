Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Convocada la licitación para reducir el riesgo de inundaciones en las ramblas del Poyo y Pozalet-Saleta: llevará al menos 36 meses

La licitación del contrato es de 3,8 millones de euros y ayudará a prevenir el futuras catástrofes en l'Horta Sud y otras zonas damnificadas por la dana. Pero los proyectos no estarán concluidos hasta dentro, como poco, de 3 años.

Barranco del Poyo durante la DANA

Barranco del Poyo durante la DANAEuropa Press (Archivo)

Clara Boluda
Publicado:

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sacado a licitación la redacción de 10 proyectos para reducir el riesgo de inundación en la Horta Sud y otras zonas afectadas por un importe de 3,8 millones de euros. Las actuaciones están identificadas en el Plan de mejora de la resiliencia y entre ellas destacan las de las ramblas del Poyo y Pozalet-Saleta.

Las actuaciones estipuladas complementan las obras de emergencia que ya están llevándose a cabo y otros proyectos todavía en proceso de redacción, los cuales permitirán aclarar las intervenciones prioritarias del Plan de mejora de la resiliencia.

Tras paralizarse la redacción de los proyectos, ayer el ejecutivo retomó la iniciativa para reducir el riesgo de inundación en las zonas ya afectadas. Con un plazo de 36 meses, se espera que en dicho período se incluya la redacción de proyectos, los procesos de participación y consenso social, junto a la tramitación ambiental; quedando dividido el contrato en dos lotes, estando el primero de ellos dedicado a la Rambla del Poyo; en el que todavía queda mucho trabajo por delante.

Las obras van lentas

Los propios residentes de la zona, afirman que las obras avanzan muy lentamente, y se encuentran muy descontentos y preocupados por lo que pueda pasar si vuelve a llover con tanta intensidad. La mayoría desconocen los plazos estipulados de las obras cercanas al barranco del Poyo.

Las actuaciones combinarán tres tipos de intervención, entre las que destacarán soluciones basadas en la naturaleza, como restauración hidrológico-forestal en Dominio Público Hidráulico, medidas estructurales entre las que se incluirán desvíos y diques, y acciones de sensibilización dirigidas a mejorar la capacidad de percibir el posible riesgo de inundación por los habitantes

