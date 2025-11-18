Buscan en Palencia a un hombre de 42 años desaparecido desde el viernes

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para localizar a Carlos S. M. V., un hombre de 42 años desaparecido desde el pasado viernes 14 de noviembre en la ciudad de Palencia. La organización SOS Desaparecidos activó la alerta durante la tarde del lunes, difundiendo su fotografía y sus datos físicos con el fin de recabar la ayuda de la ciudadanía.

Según la información facilitada por la asociación, el desaparecido mide 1,70 metros, tiene complexión delgada y presenta calvicie parcial, con pelo moreno y ojos marrones. Su entorno más cercano ha informado de que no ha dado señales de vida desde el viernes, fecha en la que se le perdió la pista en la capital palentina. Desde entonces, no ha realizado llamadas, no ha usado sus redes sociales ni se ha puesto en contacto con familiares o amigos, lo que ha incrementado la preocupación y ha motivado la movilización de los servicios de búsqueda.

El desparecido, se encontraba interno en un centro de la capital por resolución judicial y anteriormente ya se había escapado. Por ello, se trata de una desaparición recurrente que los agentes continúan investigando en aras de descubrir su paradero.

Avanza la investigación

La Policía Nacional ha confirmado que se encuentra rastreando distintas zonas de Palencia y recabando datos que puedan ayudar a reconstruir los últimos movimientos del desaparecido. Además, los agentes están revisando grabaciones de cámaras de seguridad, posibles testigos que pudieran haberlo visto durante las últimas horas en que fue localizado y cualquier elemento que permita acotar el radio de búsqueda. Por el momento, no se ha difundido ninguna hipótesis sobre las circunstancias que rodean la desaparición, aunque las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación.

SOS Desaparecidos ha solicitado la colaboración ciudadana y ha habilitado los canales habituales para aportar cualquier dato relevante. La asociación recuerda que cualquier información que se tenga al respecto, puede resultar clave para avanzar en la investigación. Para ello, han puesto a disposición el teléfono 868 286 726, el número de emergencias 112 y el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es. Desde la organización insisten en que los primeros días son cruciales en este tipo de casos y apelan a la rápida difusión de la alerta para aumentar las probabilidades de localización.

Preocupación en Palencia

La noticia ha generado inquietud entre muchos vecinos de Palencia, especialmente porque en los últimos meses se han registrado varias alertas por personas desaparecidas en la provincia. Es cierto, que la mayoría se han resuelto con éxito, pero los casos recientes mantienen en alerta a las autoridades y a las asociaciones especializadas, que reiteran la importancia de actuar con rapidez.

Por ahora, solo queda esperar a conocer nueva información sobre la búsqueda de Carlos, que continúa activa y aún no aporta novedades oficiales sobre su paradero. Las autoridades agradecen la colaboración ciudadana y piden prudencia a la hora de difundir información no verificada en redes sociales, con el fin de no entorpecer la investigación.

