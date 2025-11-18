Desarticulada la "oficina" del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en España

La operación, coordinada con la Administración de Control de Drogas (DEA) y autoridades de Países Bajos, destapa red criminal que introducía cocaína y metanfetamina en maquinaria industrial y contaba con apoyo de la Camorra italiana. La Policía Nacional interviene casi dos toneladas de cocaína, armas, vehículos, dinero en efectivo y criptomonedas.

En total, 20 personas han sido detenidas, de las cuales 15 han ingresado ya en prisión provisional. Los investigadores sostienen que esta estructura criminal se dedicaba a introducir en España grandes cargamentos de cocaína y metanfetamina procedentes de Sudamérica para su posterior distribución tanto en territorio nacional como en otros países de la Unión Europea.

El entramado quedó al descubierto cuando los agentes detectaron que la mercancía llegaba camuflada en maquinaria industrial de gran tonelaje. Esto era posible gracias a un empresario español que ejercía como responsable de transporte, almacenamiento y blanqueo de capitales, utilizando varias sociedades mercantiles para dar apariencia legal a las ganancias del narcotráfico.

Preparaban envíos para Italia

La droga se almacenaba en fincas aisladas situadas en la sierra de Madrid y Ávila, escogidas por su discreción y seguridad. Desde una finca cercana a La Adrada, Ávila, se coordinaba la distribución nacional, con ramificaciones activas en Bilbao y Valencia, utilizando vehículos con compartimentos ocultos. En paralelo, otras fincas situadas en Talavera de la Reina, Toledo se utilizaban para preparar envíos hacia Italia, donde la organización contaba con la colaboración directa de un miembro del clan Amato-Pagano de la Camorra napolitana.

La operación se desarrolló en dos fases: la primera centrada en la detención del núcleo operativo y la segunda en los puntos clave de distribución. Durante el operativo se interceptó también un contenedor marítimo procedente de Costa Rica con estupefacientes ocultos del mismo modo.

En total, los agentes han intervenido 1.870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275.000 euros en efectivo, 15.000 USDT en criptomonedas, tres armas cortas, 15 vehículos y 14 kilos de plata, un balance que sitúa esta operación entre las más relevantes de 2024 contra el narcotráfico internacional en Europa.

