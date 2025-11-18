Vecinos de las canteras denuncian ruido, peleas y consumo de drogas por un after y una discoteca

“Vemos gente en la calle drogándose y haciendo escandalera toda la noche, hasta las 11 de la mañana”, relata uno de los residentes afectados. Las quejas no son nuevas. Según los vecinos, llevan sufriendo esta situación desde hace “al menos dos años”, pero los últimos meses han sido decisivos para que la indignación se convirtiera en movilización. Los vídeos de personas gritando sin motivo, peleándose o golpeando mobiliario urbano circulan cada fin de semana en redes sociales, reflejando un ambiente que nada tiene que ver con la imagen tranquila que la zona solía tener.

Ruido, miedo y falta de control

Los residentes denuncian que los incidentes se viven tanto de madrugada como en pleno día. Afirman que se han encontrado a personas consumiendo estupefacientes sin ningún tipo de disimulo. “Al final tienes miedo de que se nos cruce una persona completamente borracha o drogada y pase cualquier cosa”, lamenta un vecino. Pese a que reconocen que la Policía acude cuando son llamadas, no entienden por qué el local sigue funcionando.

Vídeos virales y comercios afectados

La esquina de Grau Bassas con Nicolás Estévanez se ha hecho tristemente famosa por las imágenes que se viralizan cada semana. Peleas, gritos, carreras y actos vandálicos se repiten en la zona sin que, según los vecinos, se haya encontrado aún una solución efectiva.

Esta conflictividad también está afectando al tejido comercial del entorno. Algunos propietarios de locales aseguran que llevan tiempo intentando vender sus negocios, pero la mala reputación de la zona lo hace prácticamente inviable.

Otro conflicto: la discoteca en la Playa Chica

El after no es el único problema. Los vecinos recuerdan que, a pocos metros, otra discoteca genera quejas por ruidos desde hace años. La combinación de ambos establecimientos ha convertido esta parte de Las Canteras en uno de los epicentros de la conflictividad en el ocio nocturno y descanso vecinal en Las Palmas de Gran Canaria.

De hecho, las reiteradas denuncias por ruido han llevado al Ayuntamiento a restringir el horario de las terrazas en la cercana plaza de los Betancores. Sin embargo, los residentes de Playa Chica aseguran que estas medidas no son suficientes y reclaman una intervención más contundente.

Los vecinos piden el cierre del after y una regulación estricta de horarios y actividades que permita recuperar la tranquilidad perdida. Mientras tanto, los vídeos siguen acumulándose y la presión vecinal crece, a la espera de una respuesta institucional definitiva. Esta misma mañana un contenedor aparecía incendiado en el entorno de Nicolás Estévanez y Grau Bassas.

