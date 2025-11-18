Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de una mujer tras precipitarse desde una ventana

Los Mossos d'Esquadra investigan la mujer que se precipitó desde una ventana en L'Hospitalet de Llobregat durante la una de la madrugada de este martes. La mujer fue trasladada al hospital de Bellvitge donde ha fallecido.

De momento, su hijo está retenido en la comisaría de dichas autoridades a la espera de las causas exactas del fallecimiento. La Guardia Urbana ha sido quien le ha detenido siendo acusado de haber tirado a su progenitora desde el balcón, según detallan fuentes como El País. Posteriormente, este ha sido trasladado a la policía autonómica que recopila pruebas del caso. Por su parte, el juzgado de guardia ha sido quien ha notificado el fallecimiento de la mujer.

Fuentes policiales, y recoge a su vez EFE, afirman que se está investigando si la muerte se produjo de forma accidental, se suicidó o fue un homicidio.

Este artículo es una noticia de última hora sobre la investigación de la mujer que falleció en L'Hospitalet de Llobregat y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre la mujer que falleció en L'Hospitalet de Llobregat en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com