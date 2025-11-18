Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de una mujer tras precipitarse desde una ventana

Los hechos ocurrieron en L'Hospitalet de Llobregat la pasada madrugada. Fuentes policiales no descartan si la muerte fue accidental, suicida u homicida. Su hijo está retenido en comisaría tras ser acusado de arrojar a su progenitora al vacío.

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra. Europa Press

Beni López
Los Mossos d'Esquadra investigan la mujer que se precipitó desde una ventana en L'Hospitalet de Llobregat durante la una de la madrugada de este martes. La mujer fue trasladada al hospital de Bellvitge donde ha fallecido.

De momento, su hijo está retenido en la comisaría de dichas autoridades a la espera de las causas exactas del fallecimiento. La Guardia Urbana ha sido quien le ha detenido siendo acusado de haber tirado a su progenitora desde el balcón, según detallan fuentes como El País. Posteriormente, este ha sido trasladado a la policía autonómica que recopila pruebas del caso. Por su parte, el juzgado de guardia ha sido quien ha notificado el fallecimiento de la mujer.

Fuentes policiales, y recoge a su vez EFE, afirman que se está investigando si la muerte se produjo de forma accidental, se suicidó o fue un homicidio.

