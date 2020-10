Continúan las fiestas e imprudencias en España durante la segunda ola de coronavirus: "Unos botellones que flipas"

Otro fin de semana más, la Policía ha tenido que disolver fiestas y botellones en las que no se respetaban las medidas de seguridad contra el coronavirus. Se han visto aglomeraciones de gente sin mascarilla en varios puntos de España y algunas de ellas han terminado con incidentes.

En el paseo del Born, en pleno centro de Barcelona, cientos de personas se concentraron en el bulevar. Mucha gente charlando, bebiendo… pero muy pocas mascarillas: "Te bebes dos cervezas se quitan la mascarillas y amigos de toda la vida", dice un transeúnte. "Cómo puede haber tanta gente reunida sin mascarilla en una calle tan estrecha", se pregunta quien graba el vídeo.

Muy cerca, en el Raval, el botellón se repite todos los fines de semana a pesar de que en Cataluña no se permiten reuniones de más de seis personas. Los jóvenes, y no tan jóvenes, ya traen hasta su música con altavoces en la calle: "Como no hay bares abiertos, pues botellón", llegan a reconocer.

Insultos y agresiones a Ertzainas

Entre insultos y agresiones: así recibía un grupo de jóvenes de Irún a los Ertzainas que acudieron alertados por los vecinos. Se habían concentrado en una calle del centro sin mascarilla y sin distanciamiento. Tres agentes resultaron heridos y hay un detenido.

Asimismo, hubo dos detenidos durante la celebración de las 'no fiestas' en el Casco Viejo de Salvatierra. Ardieron contenedores.

Y en Benimaclet, Valencia, la Policía desalojó a medio centenar de personas que celebraban una fiesta clandestina en una fábrica abandonada junto al cementerio del pueblo. Hay un detenido y 42 sancionados por no llevar la mascarilla.