Continúa la búsqueda del niño desaparecido en el puerto de Gijón

Los servicios de emergencia han reanudado este viernes la búsqueda del niño de 10 años desaparecido al volcar ayer una embarcación de recreo en la entrada del Puerto Deportivo de Gijón, ha informado Salvamento Marítimo.



En el suceso murió un hombre y fueron rescatados otros dos menores, de 13 y 11 años, y otro adulto, de 43, que viajaban en la lancha "Patri 13", de 5,8 metros.



El fallecido era tío del niño desaparecido y de otro de los menores rescatados. La búsqueda del niño desaparecido se ha reanudado con la primera luz del día de hoy y en el dispositivo participan Salvamento Marítimo con una embarcación y un helicóptero, dos lanchas de Cruz Roja y una de la Guardia Civil, que ha desplazado a buzos, con el apoyo por tierra de las policías portuaria y local y Protección Civil.



Tras ser recibida el jueves una llamada del 112 alertando de la emergencia, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Gijón movilizó la embarcación rápida "Salvamar Rigel" y el helicóptero "Helimer 204", que rescataron con vida a uno de los niños.



Por su parte, tras recibir el aviso de la embarcación en peligro los bomberos del Ayuntamiento enviaron también al lugar del accidente una lancha de salvamento, que rescató al otro niño, al que llevó al puerto con claros síntomas de hipotermia.



Mientras, la lancha de los bomberos realizaba el rescate del hombre de 43 años, con peores condiciones de hipotermia y al que hubo que suministrar oxígeno hasta que llegaron los servicios médicos. En ese momento no se localizaron más víctimas pero uno de los rescatados indicó que cuando se produjo el vuelco otro adulto y otro menor se encontraban en el camarote sin chalecos salvavidas.



Al remolcar la embarcación se halló el cadáver de un hombre y, tras comprobar que el niño no estaba en el interior, comenzaron las labores de búsqueda. Los niños rescatados fueron llevados al Hospital de Cabueñes de Gijón y el adulto al de Jove de esta misma ciudad y no se teme por sus vidas.