Continúa la búsqueda de Florencia, una joven desaparecida desde el 4 de julio en Santiago

La asociación SOS Desaparecidos ha dado la señal de alarma por Florencia Elizabeth Gómez. La joven, de 26 años, salió de su casa hace diez días, a las ocho de la mañana del 4 de julio y ya no regresó. Le había dicho a sus familiares que quedaba con un amigo, pero no volvieron a tener más detalles de ella y su madre ha presentado la denuncia ante la Policía Nacional. Desde la plataforma apuntan que, por ahora, no han recibido ningún avistamiento y que continúan con la búsqueda.

Florencia lleva tiempo residiendo en la capital gallega. Hace diez días, el martes 4 de julio, salió de su domicilio a las ocho de la mañana. Le dijo a sus allegados que quedaba con un amigo. Ese día ya no regresó a casa y, tras varios días desaparecida, sus familiares acudieron a SOS Desaparecidos. Desde la plataforma les aconsejaron presentar una denuncia ante la Policía Nacional. Fue su madre la que se presentó en la comisaría para formalizar el trámite.

Desde la asociación SOS Desaparecidos afirman que "seguimos buscándola, nadie nos ha comunicado ningún avistamiento". Florencia Elizabeth Gómez es natural de Paraguay. Tiene constitución delgada, pelo negro, ondulado y largo y ojos castaños. También pueden ayudar a identificarla los distintos tatuajes en su cuerpo. Además, es una persona con alta vulnerabilidad.

En estos casos es muy importante la colaboración ciudadana. Desde la plataforma SOS Desaparecidos piden que cualquier persona que tenga algún detalle sobre el paradero de Florencia se ponga en contacto con ellos. Pueden llamar a los teléfonos 649 952 957 o 617 126 909, o enviar un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.