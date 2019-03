Consejos para tomar el sol de forma saludable

En la playa de la Malvarrosa, en Valencia, encontramos de todo: desde los que están obsesionados con proteger su piel al máximo de los rayos solares hasta los que no utilizan ningún tipo de protector. A veces buscamos un bronceado rápido sin tener en cuenta que estamos perjudicando nuestra salud.



La mayoría de los bañistas creen que los prospectos no están claros, si bien posteriormente reconocen que ni siquiera se han preocupado en leerlos. La verdad es que en general no se hace caso a las recomendaciones, como por ejemplo la de no tomar el sol en las horas centrales del día.