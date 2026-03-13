Castilla y León cierra su campaña electoral con PP, PSOE y Vox pendientes del resultado

Castilla y León entra en la recta final hacia las elecciones autonómicas del domingo 15 de marzo con el cierre oficial de la campaña electoral. Tras quince días de actos y mensajes dirigidos al electorado, los principales partidos han aprovechado las últimas horas para movilizar a sus votantes en una contienda que puede tener repercusiones más allá del ámbito autonómico.

El Partido Popular aspira a revalidar el gobierno de la comunidad e intenta hacerlo dependiendo lo menos posible de Vox para formar mayoría. Mientras tanto, el PSOE afronta la cita con el objetivo de mejorar sus resultados electorales, consciente de que gobernar resulta más complicado en una región donde los socialistas no ocupan la presidencia desde hace casi cuatro décadas.

En este escenario también busca crecer Vox, que confía en consolidar su presencia en la comunidad y repetir dinámicas políticas similares a las vistas recientemente en otras regiones.

El PP busca gobernar sin depender de Vox

El Partido Popular afronta las elecciones con la intención de mantener el control de la Junta de Castilla y León. Su estrategia durante los últimos días de campaña se ha centrado en movilizar a su electorado para evitar cualquier relajación en el voto.

Tanto el candidato popular como el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, han insistido en pedir el respaldo de los votantes con un objetivo claro: lograr una mayoría suficiente que permita gobernar sin depender de acuerdos con Vox.

El recuerdo de los bloqueos políticos recientes en Extremadura y Aragón, donde las negociaciones entre ambos partidos no han culminado en acuerdos de gobierno, ha estado presente en los discursos del PP durante los últimos actos.

El PSOE aspira a mejorar resultados

El Partido Socialista afronta la jornada electoral con expectativas distintas. Aunque la posibilidad de formar gobierno se considera compleja, el partido confía en mejorar su resultado en las urnas.

En el cierre de campaña han participado figuras destacadas del partido, entre ellas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Los socialistas creen que el mensaje contra el conflicto internacional, resumido en el lema "no a la guerra", ha tenido impacto en parte del electorado durante los últimos días de campaña.

Desde el PSOE no descartan incluso que su candidato pueda convertirse en el más votado, aunque ello no garantice necesariamente la formación de gobierno.

Vox refuerza su marca en la campaña

Por su parte, Vox ha centrado buena parte de su campaña en la presencia de su líder nacional, Santiago Abascal, que ha participado activamente en numerosos actos electorales.

La estrategia del partido ha reforzado la marca nacional de Vox, hasta el punto de que el protagonismo de Abascal ha superado en ocasiones al del propio candidato autonómico.

La formación aspira a consolidar su crecimiento electoral y a convertirse en un actor clave para la formación de gobierno si el resultado obliga a negociar mayorías.

Una campaña marcada por la tensión política

El enfrentamiento verbal entre PP y Vox ha sido uno de los rasgos más visibles de la campaña. Ambos partidos llegan a estas elecciones tras haberse enfrentado en otras convocatorias recientes sin alcanzar acuerdos posteriores para gobernar.

Esa rivalidad ha ido aumentando durante los últimos días, con mensajes cruzados que han marcado el tono de la contienda electoral. Mientras tanto, el PSOE ha tratado de aprovechar ese clima de confrontación para movilizar a su electorado.

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