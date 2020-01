Concentración en Orcoyen en repulsa a la presunta violación en grupo a una vecina de la localidad

Este mediodía se han reunido frente al ayuntamiento de la localidad de Orcoyen muchos vecinos que querían mostrar su repulsa a la presunta violación en grupo a una joven mayor de edad que tuvo lugar el pasado mes de noviembre en un parque de la localidad. La concentración ha sido propuesta por el Movimiento Feminista de Orcoyen y a ella también ha asistido el vicepresidente y consejero de la Presidencia, Javier Remirez. Durante el acto, al que han acudido unas 300 personas, se ha podido leer una pancarta en la que se decía: "Ez, beti da ez. Si no es sí, es no. No estás sola".

Durante el acto, Idoia Ilundain, portavoz de la asociación feminista, ha leído un comunicado en que ha expresado su solidaridad a la víctima además de lamentar que "una vez más un grupo de hombres utilicen su posición de poder para intimidar, humillar y agredir a una mujer". Por su parte, Remirez ha expresado su "absoluto rechazo a este tipo de actuaciones" además de hacer un llamamiento para mostrar "tolerancia e impunidad cero" hacia estos comportamientos".

Tal y como confirmaba la Policía Foral ayer, se ha tratado de una investigación muy complicada ya que carecían de pistas que les llevase hasta los culpables. Finalmente, el día 1 de enero se detenían a siete personas. De ellas, cinco pasaban a disposición judicial para que finalmente la jueza de instrucción haya decretado prisión para tres de ellas y dejado en libertad a otras dos pero con medidas cautelares. La investigación continúa abierta a falta de identificar a más personas implicadas en el caso.

A través de una nota informativa, el Gobierno de Navarra anunció ayer que se personará en la causa penal del caso debido a que los hechos denunciados son "de extrema gravedad".