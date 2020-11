Consulta aquí cuántas personas se podrán reunir en Navidad por cada comunidad autónoma

Los expertos avisan que es importante tratar de disfrutar de estas navidades de una manera segura. Piden que en la medida de lo posible celebremos en espacios abiertos, a pesar de ser diciembre o ventilar con mucha frecuencia. Que las reuniones no sean numerosas, pero sobre todo como mucho de dos grupos de convivientes.

Los expertos también explican que los test de detección previa ayudan, pero no eximen del lavado de manos, la distancia, y las mascarillas. El Gobierno central propone que se aplique para las fiestas de Navidad un toque de queda de la una de la noche hasta las seis. También solicita que se limiten las reuniones a seis personas.

Este sábado, el presidente del Gobierno ha invitado este sábado a "regalar seguridad" estas navidades a aquellos que queremos para combatir el coronavirus y poder seguir "todos juntos mañana".

Madrid quiere relajar las medidas y apuesta por reuniones de 10 personas en Navidad y toque de queda a la una y media de la madrugada las noches de fiesta. El vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado apuesta porque "es sensato que podamos levantar la mano, flexibilizar algunas restricciones".

Cataluña también sube a 10 las personas en la mesa y mantiene, de momento, el toque de queda a las 10 de la noche.

En Galicia no han decidido aún si serán 6 o 10 personas en las fiestas de Navidad 2020, pero el presidente Alberto Núñez Feijóo pide que no se incluya en esa cifra a los menores de diez años, "no tienen la misma capacidad de transmisión".

Castilla y León y País Vasco apuestan por endurecerlas: incluso se plantean el cierre perimetral de sus comunidades. Aunque el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, mantiene que prefieren llegar a una postura común.