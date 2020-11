¿Luces de Navidad con forma de coronavirus? El alumbrado desata la polémica en Burgos

La instalación de las luces de Navidad en la ciudad de Burgos no ha pasado desapercibida. Todavía no iluminan las calles pero algunos de sus diseños han encendido las redes sociales. Y no lo han hecho en el mejor sentido de la expresión. El motivo del debate no es otro que su parecido al símbolo del coronavirus. Algunos vecinos no han visto con buenos ojos que en una ciudad tan golpeada por la covid-19 el diseño se parezca

Algunos usuarios creen que es pura coincidencia y que su posible alegoría con la covid-19 se ha sacado de contexto. Otros opinan que es de mal gusto iluminar con ese diseño una ciudad especialmente golpeada por la pandemia, "es mala leche" aseguran. Sea como sea, con polémica o sin ella, el encendido oficial se llevará a cabo el próximo 4 de diciembre.

Burgos no es la excepción. En León parece ser que el símbolo del coronavirus también se ha colado en el alumbrado navideño.

Presupuesto

Este 2020 para el alumbrado se destinarán aproximadamente 134.000 euros. Al igual que el pasado año, la navidad burgalesa contará en esta ocasión con aproximadamente 500 elementos lumínicos. Se distribuirán por toda la ciudad con el objetivo de alegrar los ánimos y poner un poco de luz durante la pandemia.

Luces ¿sí o no?

No es la única polémica que han traído las luces de la Navidad este año. La covid-19 ha provocado una gran crisis en el país. Muchas empresas han tenido que cerrar y otras muchas personas han perdido sus empleos. Por ello algunos ciudadanos opinan que en pleno aprieto económico y social, las autoridades podrían invertir ese dinero en un plan destinado a aquellos sectores más golpeados. Durante la inauguración del encendido oficial de la capital, el alcalde de la comunidad, José Luis Martínez-Almeida confesó que en un primer momento se puso sobre la mesa la idea de no instalarlas este año.