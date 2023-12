Las comidas familiares pondrán en aprietos a las personas veganas estas Navidades

Recorremos los pasillos de esta Feria vegana guipuzcoana. Nuestra intención es descubrir como son las Navidades para las personas que se niegan a comer productos de origen animal y sus derivados. Nos encontramos con Paula Martínez, cocinera vegana que normalmente publica sus menús en Instagram, nos confiesa que para ellos esas comidas son complicadas.

Sin embargo, observando los variados stands que encontramos en Ficoba descubrimos que cada vez cuentan con más posibilidades. Tanto es así que ya no desentonan tanto en estas gastronómicas reuniones familiares. Encontramos quesos hechos con anacardos fermentados con probióticos que se dejan madurar durante dos Meses, nos lo cuenta Enauriz Mateo de la quesería vegana Quevana. Un poco más allá descubrimos foie. Mikel Abeberry, Foi Green Abergne, nos explica que la idea es conseguir tener la misma sensación, el mismo marcante de un foie normal. Varios consumidores nos confirman que están muy ricos. Algo más allá encontramos embutidos realizados con proteína de guisantes, especias y con aromas naturales.

Para los entrantes está muy bien. ¿Pero qué hay del plato principal? Águeda Ubeira de Vanetta Vegan Food nos muestra unos espectaculares cachopos conseguidos a base de seitán rebozado, queso vegano cheddar y pimientos del piquillo. Y para terminar, nada mejor que algo de turrón. Héctor nos propone probar uno de coco con chías sin azúcares refinados.

Cenas familiares

Escapar de los langostinos, el cordero o el besugo no es sencillo. Una consumidora de productos veganos nos comenta que casi siempre compra algunos productos preparados. Otros suelen llevar su propia comida cocinada en casa en un táper. Pero un buen táper, no uno cutre, uno premium, remata una amiga también vegana.

Otra pega de estas comidas familiares es que, casi siempre, sin desearlo, son el centro de todas las miradas. Una mujer nos dice que es habitual que le pregunten ¿y no comes jamón, no comes gambas y comes col? Otra visitante de la feria nos indica que la gente debería dejar de meterse donde no le llaman. Y una última, bastante indignada con el tema, nos asegura estar bastante harta.

Aunque estas comidas también sirven para que muchos ajenos a la comida vegana la descubran. Es lo que le ha pasado a una joven con la que hablamos. Antes, nos dice, solo llevaba comida para mí pero de repente todo el mundo quería comer de mi comida.

Lo importante, sin duda, es que a nadie se le atraganten las comidas navideñas.