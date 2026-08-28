Emergencias activa el nivel 2 en el incendio de El Saler, Valencia, por la cercanía del fuego a algunas viviendas

Las llamas continúan avanzando entre la vegetación en El Saler, Valencia, mientras los equipos de extinción trabajan para evitar que el incendio siga ganando terreno. El fuego se ha aproximado a las viviendas y ha generado momentos de tensión y miedo entre los vecinos. De hecho, ante la desfavorable evolución del fuego, más de 100 residentes han tenido que abandonar sus casas de forma preventiva por orden de los servicios de emergencia.

La mayoría de los desalojados han pasado la noche en el polideportivo habilitado en La Fonteta, donde han recibido atención y seguimiento de los servicios municipales. Hasta allí se ha desplazado también la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, que en unas declaraciones ha trasladado el compromiso del Ayuntamiento de Valencia con esclarecer el origen del incendio. "El Ayuntamiento llegará hasta el último rincón para averiguar cuál ha sido la causa del incendio", ha asegurado Catalá.

Hasta ahora, las causas siguen sin estar claras. Mientras se investiga el origen, alrededor de 250 efectivos trabajan en el operativo de extinción con medio terrestres y aéreos. La alcaldesa también ha querido agradecer públicamente la labor de los servicios de emergencia desplegados en la zona.

La evolución del incendio ha obligado además a reunir al CECOPI, el órgano de coordinación de las distintas administraciones ante situaciones de emergencia. Los responsables del operativo mantienen la máxima precaución por las condiciones del terreno y por la posibilidad de que se produzcan cambios en el viento.

"Puede haber cambios del ciento en cualquier momento", ha advertido Juan Carlos Valderrama, consejero de emergencias, en otras declaraciones. Además, ha señalado la existencia de focos calientes y llamas activas.

El Saler resulta ser un entorno que ya ha sufrido otros incendios forestales en los últimos años. Ahora, vuelve a arde mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para estabilizar el fuego y garantizar la seguridad de los vecinos.

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