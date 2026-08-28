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La DGT prevé casi 6,9 millones de desplazamientos en la última gran operación del verano

El dispositivo especial comienza este viernes a las 15:00 horas y se prolongará hasta la medianoche del lunes 31.

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La DGT prevé casi 6,9 millones de desplazamientos en la última gran operación salida del verano | Europa Press

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Daniel Caballero
Publicado:

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes, a partir de las 15:00 horas, el último dispositivo especial del verano, que se prolongará hasta la medianoche del lunes 31 y durante el que prevé casi 6,9 millones de desplazamientos por carretera.

La operación estará marcada por unos movimientos de retorno que se producirán de forma escalonada y que coincidirán con los desplazamientos de quienes comienzan sus vacaciones en septiembre, los viajes de regreso a otros países europeos y los movimientos relacionados con el Gran Premio de Aragón de MotoGP.

Tráfico desplegará durante estos días la totalidad de sus medios humanos y técnicos para garantizar la seguridad y fluidez de la circulación. El dispositivo contará con radares fijos y móviles, helicópteros Pegasus, drones, cámaras y vehículos y motocicletas camuflados, especialmente destinados a vigilar el uso del teléfono móvil, el cinturón de seguridad y el cumplimiento del resto de normas de circulación.

Tráfico intenso desde esta tarde

Las primeras retenciones importantes podrían producirse ya este viernes, especialmente entre las 16:00 y las 22:00 horas, cuando se espera un incremento de los desplazamientos tanto en las salidas de las grandes ciudades como en las principales carreteras de acceso a las zonas turísticas de costa y de descanso.

Aunque el tráfico será intenso durante todo el fin de semana, el lunes 31 concentrará el mayor volumen de movimientos de retorno. La DGT prevé circulación especialmente complicada durante toda la jornada y, sobre todo, entre las 16:00 y las 23:00 horas.

Para facilitar la circulación en los puntos más conflictivos, Tráfico habilitará carriles reversibles y adicionales, suspenderá las obras en las carreteras y limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que puedan afectar a la circulación. También se restringirá el tránsito de camiones de mercancías en determinados tramos, fechas y franjas horarias.

Ante este último gran desplazamiento del verano, la DGT recuerda a los conductores que la velocidad excesiva y las maniobras antirreglamentarias aumentan el riesgo de sufrir un accidente y reclama extremar la precaución durante los viajes.

Tráfico recomienda iniciar el trayecto descansado, no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, respetar las normas de circulación y evitar cualquier distracción al volante. Asimismo, aconseja consultar previamente el estado de las carreteras a través de los diferentes canales de información disponibles y adaptar la conducción a las condiciones de la vía.

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