Crece la tensión en Ceuta: los incidentes se suceden durante las protestas de los vecinos contra los inmigrantes

Casi un mes ha pasado desde que se inició la crisis migratoria en Ceuta el pasado 30 de julio, con la llegada a nado de miles de migrantes desde Marruecos a la ciudad autónoma. Los vecinos que se han manifestado lo tienen claro: aseguran que no van a parar hasta que se resuelva una situación que califican de "insostenible".

Los manifestantes se han convocado a través de las redes sociales con el objetivo de cortar el paso a Cruz Roja. Un centenar de vecinos de Ceuta se ha concentrado en la playa Benítez coincidiendo con el horario habitual del reparto de alimentos que la ONG realiza a los migrantes en la cercana playa del Trampolín. Los manifestantes han bloqueado el paso del convoy de ayuda humanitaria, compuesto por un camión de emergencias, cuatro ambulancias y dos furgones de escolta policial.

"Una de las opciones es que, si no tienen comida, que se vayan", explicaba una vecina de Ceuta sobre las movilizaciones. Al punto de distribución no acuden únicamente los migrantes que permanecen en los asentamientos del Trampolín. También se desplazan personas procedentes de los cerros y de otros puntos de la ciudad para recoger diariamente sus bolsas de comida y agua.

Impiden el reparto de comida a los inmigrantes

Los concentrados se han sentado en plena carretera para impedir el avance de los vehículos al grito de "la Cruz Roja es una mafia" y "Ceuta no se vende", con el objetivo de impedir el reparto de alimentos y agua. "Es lo único que podemos hacer ahora mismo para poder echarlos", defendía otro vecino.

Tras unos 20 minutos de bloqueo, los manifestantes han abandonado la posición frente al camión por indicación de la Policía. Sin embargo, posteriormente han cortado la carretera de acceso al punto de reparto, dejando de nuevo retenido al convoy.

Durante la protesta, las autoridades también han impedido el paso a un segundo grupo de manifestantes que pretendía sumarse al corte de la carretera.

Aunque finalmente el convoy de Cruz Roja ha podido abandonar el lugar por una ruta alternativa, el descontento no se ha limitado al bloqueo. Algunos manifestantes han superado el cordón policial y han accedido a la playa Benítez, donde han destrozado con violencia las chozas improvisadas en las que se alojaban algunos migrantes. Además, han prendido fuego a varias de estas construcciones.

La tensión se traslada a las calles

Unos incidentes que también se produjeron durante la noche del miércoles en la ciudad autónoma, en medio de las movilizaciones callejeras en las que los vecinos denunciaban el "abandono" que, según aseguran, sienten por parte de las instituciones. Un grupo de manifestantes se desplazó hasta la playa del Trampolín, algunos de ellos armados con palos, con la intención de enfrentarse a los migrantes.

Ceuta continúa así inmersa en una situación de elevada tensión casi cuatro semanas después del asalto masivo, mientras sus vecinos aseguran encontrarse, en sus propias palabras, en "un nivel psicológico de hartazgo brutal".

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