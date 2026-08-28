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Noticias de hoy, viernes 28 de agosto de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 28 de agosto de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, viernes 28 de agosto de 2026

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Publicado:

El eclipse parcial de luna deja una noche mágica.

Enfrentamientos en Ceuta

Imágenes muy duras las que se han vivido en Ceuta en las últimas horas. Vecinos de la ciudad autónoma han entrado en la playa de Benítez y han quemado asentamientos de migrantes. La policía ha tenido que intervenir para que la situación no acabara en una batalla campal.

Marlaska, en el Congreso

El ministro del Interior comparece hoy en el Congreso para dar explicaciones de su gestión de la crisis migratoria en Ceuta. Lo hace tras el choque de versiones con la ministra Robles.

Más de 100 desalojados en El Saler

Los vecinos de El Saler han pasado la primera noche fuera de casa. Lo han hecho en un pabellón. Hay más de 100 evacuados. El incendio continúa activo. El viento ha mantenido en alerta a los equipos. La UME ya se ha sumado a las labores de extinción. Se desconoce el origen del incendio.

La devastadora riada de Nepal

Las cifras de la tragedia de Nepal no dejan de crecer. Hay 4 españoles sin localizar. 1.400 personas están desaparecidas. Hay más de 460 víctimas mortales. Miles de rescatistas trabajan sin descanso y con muchas dificultades. Los equipos siguen sin poder acceder a algunas de las zonas más devastadas.

Helena Arias, profesora en Ceuta: "La imagen que se les quedará a los alumnos es entrar a un instituto entre dos señores armados"

Helena Arias, profesora en Ceuta

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Sociedad

Imagen de la cámara de vigilancia del bazar donde se ha producido el robo

Un comerciante resulta herido durante un atraco a punta de pistola en Los Palacios

Hospital Burgos

Investigan una presunta agresión sexual entre menores de 14 y 11 años en un piso tutelado en Burgos

Un hombre de 49 años herido en estado grave tras un tiroteo en Villa de Vallecas (Madrid)

Un hombre de 49 años herido en estado grave tras un tiroteo en Villa de Vallecas (Madrid)

Pantano de Bellús
TRÁGICO SUCESO

Localizan un cadáver en el pantano de Bellús durante la búsqueda de un hombre desaparecido

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025
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Guardia Civil
Huelva

Asesinada una mujer de 47 años presuntamente por su pareja en Isla Cristina

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 60 años tras localizar el cuerpo de la víctima, con múltiples heridas de arma blanca, en la playa de Punta del Caimán

Coche Guardia Civil.
Tenerife

Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer en una tienda de campaña en Arona (Tenerife)

El cuerpo no presentaba signos de violencia, pero habrá que esperar a los resultados de la autopsia.

Decenas de vehículos durante la operación retorno del puente de mayo

La DGT prevé casi 6,9 millones de desplazamientos en la última gran operación del verano

Helena Arias, profesora en Ceuta

Helena Arias, profesora en Ceuta: "La imagen que se les quedará a los alumnos es entrar a un instituto entre dos señores armados"

Más de 100 desalojados en El Saler

Emergencias activa el nivel 2 en el incendio de El Saler, Valencia, por la cercanía del fuego a algunas viviendas

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