Noticias de hoy, viernes 28 de agosto de 2026

El eclipse parcial de luna deja una noche mágica.

Enfrentamientos en Ceuta

Imágenes muy duras las que se han vivido en Ceuta en las últimas horas. Vecinos de la ciudad autónoma han entrado en la playa de Benítez y han quemado asentamientos de migrantes. La policía ha tenido que intervenir para que la situación no acabara en una batalla campal.

Marlaska, en el Congreso

El ministro del Interior comparece hoy en el Congreso para dar explicaciones de su gestión de la crisis migratoria en Ceuta. Lo hace tras el choque de versiones con la ministra Robles.

Más de 100 desalojados en El Saler

Los vecinos de El Saler han pasado la primera noche fuera de casa. Lo han hecho en un pabellón. Hay más de 100 evacuados. El incendio continúa activo. El viento ha mantenido en alerta a los equipos. La UME ya se ha sumado a las labores de extinción. Se desconoce el origen del incendio.

La devastadora riada de Nepal

Las cifras de la tragedia de Nepal no dejan de crecer. Hay 4 españoles sin localizar. 1.400 personas están desaparecidas. Hay más de 460 víctimas mortales. Miles de rescatistas trabajan sin descanso y con muchas dificultades. Los equipos siguen sin poder acceder a algunas de las zonas más devastadas.