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Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer en una tienda de campaña en Arona (Tenerife)

El cuerpo no presentaba signos de violencia, pero habrá que esperar a los resultados de la autopsia.

Coche Guardia Civil.

Coche Guardia Civil. Europa Press

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Este jueves se localizó el cuerpo sin vida de una mujer en el interior de una tienda de campaña en el entorno de Las Galletas, en la costa del municipio de Arona, en Tenerife. Aún no se conocen las causas de la muerte, por lo que habrá que esperar a los resultados de la autopsia.

Según ha publicado el periódico 'El Día', el cuerpo de la mujer fue localizado por un ciudadano cuando paseaba junto a su perro por la zona, y se correspondería con una ciudadana de origen extranjero sin hogar que residía de forma temporal en dicha tienda de campaña.

La localización del cadáver, según el citado medio, se produjo en un descampado ubicado cerca de un aparcamiento en el que hay caravanas, en la parte trasera del pabellón polideportivo de Las Galletas. La persona fallecida acudiría a buscar aguar para asearse a las duchas de la playa de Las Galletas. Algunas personas que viven por la zona llevarían varios días sin verla.

Los agentes que acudieron a la zona cuando el vecino se percató de la presencia de la tienda de campaña no detectaron signos de violencia en el cuerpo.

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