Colocaba clavos de siete centímetros en alcantarillas para reventar coches: “Le molestaba el ruido del tráfico”

Tapas de alcantarilla levantadas, “sembradas” con puntas, y ruedas pinchadas, día tras día. Una cadena de incidentes sin explicación en la Rúa Cano, y en otros puntos de Mugardos, tenía detrás a un único responsable. La Policía Local de la villa coruñesa ha identificado a un vecino de 67 años, después de pillarlo in fraganti colocando clavos de gran tamaño en la vía pública con un objetivo claro: disuadir a los conductores porque “no soportaba el ruido del tráfico”.

Vigilancia exhaustiva

Los agentes llevaban tiempo tras la pista. “Se recibían avisos de tapas de alcantarillado levantadas y de presencia de puntas en la calzada pero nunca se podían atribuir los hechos a nadie porque no lo veía ningún testigo”, explican fuentes policiales. La falta de pruebas obligó a cambiar de estrategia. Empezó una vigilancia discreta y paciente.

Pillado "in fraganti"

El desenlace llegó hace unos días. Los policías sorprendieron al autor en plena acción, manipulando un sumidero. “Lo cogimos levantando las tapas y con las puntas en el bolsillo”, relatan los agentes. Se trataba de clavos de unos siete centímetros, afilados, preparados para provocar daños si un vehículo pasaba por encima. Colocados estratégicamente, podían pinchar neumáticos o incluso afectar a los bajos.

No quería ruido de coches en la calle

Cuando fue identificado, el hombre no negó los hechos. Su explicación sorprendió incluso a los agentes. “Decía que le molestaba el ruido y el tránsito por la calle, que no quería coches pasando por allí”, señalan. Una acción con consecuencias potencialmente peligrosas. A pesar de la gravedad de la conducta, la actuación policial se ha quedado en una denuncia administrativa. En el momento en que fue interceptado no había llegado a causar daños efectivos. “La multa es casi ridícula”, reconocen fuentes policiales con cierta frustración. “Como existe la presunción de inocencia y no dio tiempo a que dañara un vehículo, se le denunció por crear un obstáculo en la vía y no retirarlo”.

La legislación contempla este tipo de comportamientos como infracciones graves cuando se depositan objetos que pueden poner en peligro la circulación, con sanciones que rondan los 200 euros. En casos donde el riesgo sea mayor o se produzcan daños, la calificación puede escalar a muy grave.

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