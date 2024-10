Las clínicas denuncian acoso a mujeres que quieren abortar: "Me ha dicho que me lo piense muy bien"

Desde el año 2022, el Tribunal Constitucional avala la reforma del código penal con la que se busca evitar situaciones de "acoso" sobre las mujeres que van a abortar a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. Desde entonces se establecen penas de hasta un año de cárcel para quienes presionen a las mujeres que quieren abortar, sin embargo hay clínicas que aseguran que este acoso continúa.

Hemos podido asistir a una de esas situaciones, un grupo Provida se planta frente a la clínica con carteles contra el aborto y empiezan a rezar el rosario. En ese momento sale una chica que quiere abortar y una persona se acerca a ella, le intenta explicar que el aborto no es la única solución y que debe pensar bien su decisión.

La chica nos lo cuenta a cámara: "Me ha dicho que me lo piense muy bien, pero es que no saben nada de mí. Me he sentido acosada". La joven nos cuenta que esa persona le ha entregado una figurita del tamaño de una pelota de tenis que tiene la forma de un bebé.

De hecho hace más de un año varios diputados recibieron réplicas de fetos tras aprobarse la ley del aborto. Se trata de una figura que imita el tamaño de un feto. Recientemente el Colegio de Médicos se ha mostrado contrario a que se haga un registro de médicos "objetores" que se nieguen a practicar abortos.

Asociaciones Provida

Las clínicas para abortar piden un perímetro de seguridad para las mujeres como se hace en otros países, por ejemplo en Reino Unido o Irlanda. Además aseguran que estas asolaciones han abierto hasta cinco locales a menos de 500 metros de la Clínica Dator en Madrid.

Jesús Poveda, médico y activista Provida, nos cuenta que desde su punto de vita él considera que el espacio público es público y defiende que hay que llegar hasta las puertas de la clínicas, que considera "las puertas del infierno". Defiende que ellos no acosan a las mujeres y que se limitan a preguntarles si necesitan algo, si les pueden ayudar de alguna manera y siempre de forma respetuosa: "Cero violencia, cero acoso".

